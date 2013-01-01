Диетологи открыли маленькую хитрость ускоренного похудения

Ускорить похудение можно, если скорректировать свой рацион при помощи маленьких хитростей. The Health Site пишет, что для этой цели отлично подойдет яйцо, съеденное на завтрак. В сочетании с кофеином, содержащимся в кофе и чае, оно способно дать нужный эффект.

Давно известно, что многие посетители фитнес-центров потребляют в составе своих предтренировочных комплексов кофеин. Известно и то, что в некоторых странах – например, в скандинавских, а также в Венгрии и во Вьетнаме – есть традиция смешивать сырое яйцо с горячим черным кофе.

В наши дни эта комбинация продолжает оставаться популярной по всему миру в качестве предтренировочного напитка. В чем здесь секрет? Дело в том, что,

если выпить сырое яйцо, можно подхватить сальмонеллез. Но горячий кофе обезвреживает бактерии, возможно, содержащиеся в яйце, делая его безопасным (поскольку бактерии не переносят высокие температуры).

В 2013 году японская компания Kao Japan создала специальный «жиросжигающий» кофе. Для достижения нужного эффекта, японцы обжаривали кофейные зерна в 2,5 раза дольше обычного, и в результате выделялось большее количество хлорогеновой кислоты. В то же время, чтобы снизить концентрацию оксидов, которые возникают в процессе обжига, было использовано некое специальное вещество.

В эксперименте принимали участие более ста мужчин и женщин, страдающих ожирением. Все они употребляли по 185 миллилитров этого кофе ежедневно.

Результат был такой: четверть испытуемых сообщили о потере веса после четырех недель, чуть более половины – после восьми недель, и 72% - по окончании эксперимента, то есть спустя 12 недель.

В свою очередь, исследователи из Ливерпульского университета, Великобритания, представляли обнаруженные ими данные о том, что употребление вареных куриных яиц эффективно в деле похудения. Ученые посоветовали съедать по 2 яйца в день.