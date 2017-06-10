Эта малышка уже третий год ждет хозяйку, которой не суждено вернуться

 

Фото: скриншот видео

Несколько лет назад старушка из города Пусан в Южной Корее забрала с улицы невзрачную бродячую собаченцию. Дворняжка получила кличку Фу Ши и помогала бабуле коротать старость, скрашивая одинокие деньки.

Так продолжалось не очень долго — возраст и болячки дали о себе знать и у пожилой женщины случилось кровоизлияние в мозг. Она нуждается в ежедневном уходе и уже никогда не покинет стены приюта для стариков. Но Фу Ши этого не знает и третий год подряд с отчаянием ждет свою любимую хозяйку.

Соседи рассказывают, что каждый день видят Фу Ши на перекрестке, что ведет в проулок, где стоит заброшенный дом бабушки.

Там собачка и ночует, в темноте и одиночестве, а утром вновь выходит на свой пост — ждать возвращения хозяйки.

Почти все в округе знают историю Фу Ши и по мере сил подкармливают собачку, волонтеры периодически отвозят ее к ветеринару и пытаются позаботиться о ней иными способами. Но животное неизменно возвращается на свое важное место и никто не в силах ей объяснить, что ожидание бесполезно.

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Но у этой истории, в отличие от Хатико, позитивное окончание. После того как о Фу Ши узнала почти вся Южная Корея, нашлось множество людей, которые настояли на том, чтобы помочь собачке. Прежняя хозяйка была не против, чтобы у той появилась новая семья и теперь сегодня Фу Ши живет у других любящих хозяев.

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