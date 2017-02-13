Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

 

Фото: скриншот видео

Привидение до смерти пугает всех кавалеров, появляющихся в стенах ее квартиры.

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52-летняя жительница британского Уэйкфилда Трейси Проктор утверждает, что в ее доме живет призрак черного монаха, который не подпускает к ней мужчин.

По словам Трейси,

каждый мужчина, который оставался у нее ночевать, слышал вой и шаги в комнате, а кто-то смог даже рассмотреть мрачный силуэт фантома.

Все мужчины, по словам Проктор, описывали увиденное одинаково.

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Недавно к Трейси приехали родственники, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Дом женщины снимали на камеру, и на одном из кадров была зафиксирована непонятная сияющая субстанция.

А что думаете вы? Настоящее приведение или все-таки монтаж?

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