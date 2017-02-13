Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Привидение до смерти пугает всех кавалеров, появляющихся в стенах ее квартиры.
- Видеоняня засекла призрака над детской кроваткой 11 августа 2015 г.
- Наведавшийся в палату призрак исцелил умирающего пенсионера 6 ноября 2014 г.
- Смеющееся привидение испортило селфи посетительниц паба 31 октября 2014 г.
- Впервые удалось запечатлеть призрак девочки с черными глазами 18 октября 2014 г.
- Сексуально озабоченный призрак выжил супругов из дома 9 сентября 2014 г.
52-летняя жительница британского Уэйкфилда Трейси Проктор утверждает, что в ее доме живет призрак черного монаха, который не подпускает к ней мужчин.
По словам Трейси,
каждый мужчина, который оставался у нее ночевать, слышал вой и шаги в комнате, а кто-то смог даже рассмотреть мрачный силуэт фантома.
Все мужчины, по словам Проктор, описывали увиденное одинаково.
Недавно к Трейси приехали родственники, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Дом женщины снимали на камеру, и на одном из кадров была зафиксирована непонятная сияющая субстанция.
А что думаете вы? Настоящее приведение или все-таки монтаж?Еще по этой теме