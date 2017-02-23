Ролик Nike о российских женщинах вызвал бурную реакцию в Сети

 

Фото: скриншот видео

В центре мотивирующего сюжета девочка-певица. Она исполняет со сцены известную советскую песню «Из чего же сделаны наши девчонки» и по мере выступления меняет в тексте слова, в результате чего смысл хита становится абсолютно другим.

Из песни постепенно исчезают «рюши» и «бантики».

Они уступают место более правдоподобным существительным, применимым к женщинам XXI века. Это: «стремление», «мастерство», «достижение», «независимость» и «свобода».

Тем временем в кадр попадают современные, далеко не кисейные российские девушки, чьи имена на слуху у всей страны.

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Это фигуристка Аделина Сотникова, боец MMA Анастасия Янькова, скейтбордистка Катя Шенгелия, балерина Ольга Кураева, легкоатлетка Кристина Сивкова, футболистка Ксения Лазарева и тренер Nike+ Training Club Анастасия Котельникова. Снялась в ролике и актриса Ирина Горбачева.

Многие просмотревшие мотивационный ролик Nike о российских женщинах видео похвалили, отметив отличную задумку. Однако

нашлись и те, кто остался недоволен тем, что представительниц прекрасного пола «переделывают под мужчин», лишая их гендерной слабости.

А что скажете вы?

Видео:

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