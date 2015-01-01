Приближается сезон свадеб – брачному договору придается все большее значение

По традиции, весной и летом обращения к латвийским нотариусам чаще всего связаны с интересом к различным аспектам брачных и семейных дел. ТОП-3 тем, которые интересуют посетителей нотариальных контор, – вопросы, касающиеся брачных договоров, доверенностей в отношении детей и представления интересов членов семьи с доверенностью на будущее.

«Приближается время свадеб, и перед тем, как вступать в брак, все больше людей хотят позаботиться о различных формальных аспектах, чтобы в дальнейшем избежать лишних хлопот», – рассказывает Янис Скрастиньш, председатель Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ). В Латвии все больше пар выбирают возможность позаботиться таким образом об имущественных отношениях в своей семье. В 2015 году у нотариусов было заключено 1029 брачных договоров, а в 2016 году – уже 1160.

Специфика брачных договоров

Чаще всего заключаются брачные договоры о разделе имущества; это означает, что в браке не создается общее имущество супругов, а в случае расторжения брака каждому остается то, что ему принадлежало, и второй супруг не может ничего у него требовать, даже если участвовал в приобретении соответствующей вещи.

Все больше людей обращаются к нотариусам для заключения брачного договора и потому, что один партнер из пары взял на себя большие кредитные обязательства или начал бизнес.

Таким образом, долги, которые сделаны или могут возникнуть в будущем, не могут распространяться на имущество второго супруга.

«Миф о том, что брачный договор заключают только очень состоятельные люди или те, для кого имущество важнее отношений, постепенно начинает развеиваться. Мы видим, что экономический кризис стал толчком к осознанию обществам того факта, что имущественные отношения требуют не меньшего внимания, чем личные. И следует позаботиться о том, например, чтобы каждый отвечал за свои долги своим имуществом», – подчеркивает Янис Скрастиньш. Заключая брачный договор, супруги определяют режим имущественных отношений, отличающийся от установленного законом.

Нередко такой договор может стать единственной возможностью застраховаться от того, чтобы из-за проблем одного супруга не пострадала вся семья, потеряв абсолютно все имущество.

Кроме того, в случае развода пары брачный договор также обеспечивает возможность пройти этот процесс, зачастую трудный и для одной, и для другой стороны, без лишних споров. «Сегодня можно беспроблемно и быстро расторгнуть брак у нотариуса, если супруги об этом договорились и у них нет споров относительно раздела имущества. Решение именно этого последнего вопроса – раздела имущества – облегчает то обстоятельство, что у пары был брачный договор».

Правовая защита

Причины, по которым для официальной регистрации отношений еще не наступил подходящий момент, у каждой пары свои. Независимо от этого нужно учитывать, что в незарегистрированных отношениях партнер не имеет права принимать решения по важным вопросам, например, относительно хода лечения своего спутника жизни, если он в силу состояния здоровья или возраста не способен сделать такой выбор – если только до этого оба партнера не заключили у нотариуса договор о доверенности на будущее.

Доверенность на будущее дает право принимать решения вместо другого человека, если один из партнеров, ведущих незарегистрированную совместную жизнь, по состоянию здоровья или в силу других причин теряет возможность понимать свои действия и управлять ими.

А при официально оформленной доверенности на будущее в тот момент, когда спутник жизни не сможет самостоятельно проявить свою волю, доверенное лицо будет иметь право проводить сделки, заниматься хозяйственным обслуживанием недвижимости и принимать другие решения от его имени. «Мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо срочно принимать решение – нужно платить за медицинские услуги, принимать решение относительно дальнейшего лечения и ухода и тому подобное. Если доверенности нет, вопросы решаются в судебном порядке, что требует и времени, и денег», – предупреждает Янис Скрастиньш.

Проблемы, с которыми можно столкнуться в случае фактической совместной жизни – права наследования, приобретение совместного имущества, право на получение информации о состоянии здоровья партнера и право участия в процессе лечения, а также право на получение налоговых льгот по подоходному налогу. В каждом из этих случаев можно найти индивидуальное решение.