Yandex.Taxi пришла в Литву. Мэрия Вильнюса тут же обратилась в Департамент госбезопасности

Как сообщил BNS заместитель мэра Линас Квядаравичюс, самоуправление интересуется у ДГБ о соответствии интересам национальной безопасности деятельности компании, которая в четверг в Вильнюсе начинает предлагать услуги частного извоза.

"Сегодня утром речь шла о том, что появилась информация, и самоуправление сегодня готовит обращение в ДГБ с запросом по поводу деятельности этой компании в Литве", - отметил Л. Квядаравичюс.

Представитель Yandex.Taxi по международным связям с общественностью Наталья Журавлева подтвердила BNS, что приложение, которое действует на подобии Uber или Taxify, начало действовать в Вильнюсе в четверг – с 10 часов.

"Для начала у нас около 300 партнерских автомобилей, которые установили приложение. Минимальная цена составляет один евро (в радиусе 0,5 километра), каждый последующий километр стоит 0,5 евро, нет поминутной платы", – утверждает Н. Журавлева.

Она добавила, что до конца лета клиентов будут привлекать путем применения 50-процентной скидки - они будут предлагаться всем новым пользователям, на десять первых поездок.

Н. Журавлева отмечает, что Yandex.Taxi не будет учреждать в Вильнюсе отдельное предприятие, поскольку она уже зарегистрирована в Евросоюзе - в Нидерландах.

Она также добавила, что договора Yandex.Taxi о сотрудничестве с Uber не распространяются на Балтийские страны, поэтому обе компании будут действовать тут как конкуренты.

В среду литовский телеканал LRT сообщил, что Yandex призналась в том, что 7 лет назад передала российской безопасности данные о клиентах, поддерживавших оппозицию.

В свою очередь, Л. Квядаравичюс напомнил, что компания уже действует в Латвии и Эстонии, и службы безопасности этих стран не усмотрели в ней угроз.