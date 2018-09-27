Документы КГБ хотят обнародовать уже в этом году
27 сентября 2018, 12:29
Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня одобрила для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.
Планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках.
Центру документирования последствий тоталитаризма будет поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.
С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.
В окончательном чтении Сейм может рассмотреть этот законопроект 4 октября.