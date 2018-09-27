Пт, 28.09.2018
Мой визит совпадает со столетием вашей независимости, и конечно, я почту память всех, кто в прошлом пожертвовал собой ради свободы нынешних дней Папа Римский Франциск

Документы КГБ хотят обнародовать уже в этом году

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Документы КГБ будут опубликованы до 31 декабря 2018 года

ФОТО: AFI/Elmārs Rudzītis

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня одобрила для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках.

Центру документирования последствий тоталитаризма будет поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

В окончательном чтении Сейм может рассмотреть этот законопроект 4 октября.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ