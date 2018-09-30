Как в жизни выглядят самые колоритные актеры "Игры престолов" ФОТО
30 сентября 2018, 0:00
Сериал "Игра престолов" - один из самых популярных в мире. И хотя очень многие знают в лицо героев этой истории, в реальной жизни актеры отличаются от своих персонажей. Смотри, как они выглядят за кадром.
Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
Натали Дормер (Маргери Тирелл)
Дин-Чарльз Чэпмен (Томмен Баратеон)
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)
Альфи Аллен (Теон Грейджой)
Лиам Каннингем (Давос Сиворт)
Софи Тёрнер (Санса Старк)
Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш)
Мэйси Уильямс (Арья Старк)
Айзек Хэмпстед-Райт (Бран Старк)