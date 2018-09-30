Вс, 30.09.2018
Времена, которые мы переживаем, тяжелые и сложные. Многим кажется, что христиане все меньше могут на что-либо повлиять, так как распространяется изоляционизм и логика индивидуализма, однако нам нужно выступить против этого, мы не можем допустить, чтобы нас охватил страх. Папа римский Франциск

Как в жизни выглядят самые колоритные актеры "Игры престолов" ФОТО

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ФОТО: AP

Сериал "Игра престолов" - один из самых популярных в мире. И хотя очень многие знают в лицо героев этой истории, в реальной жизни актеры отличаются от своих персонажей. Смотри, как они выглядят за кадром.

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Натали Дормер (Маргери Тирелл)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Дин-Чарльз Чэпмен (Томмен Баратеон)

ФОТО: SIPA

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

ФОТО: AP

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

ФОТО: SIPA

Альфи Аллен (Теон Грейджой)

ФОТО: Reuters

Лиам Каннингем (Давос Сиворт)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Софи Тёрнер (Санса Старк)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Мэйси Уильямс (Арья Старк)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Айзек Хэмпстед-Райт (Бран Старк)

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

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