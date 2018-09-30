Пн, 1.10.2018
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Ученые: алкоголь вызывает рак Это факт, и дело не в количестве!

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Рюмка водки.

ФОТО: Meelis Tomson

Согласно данным исследователей из Университета Отаго в Новой Зеландии, риск развития онкологических заболеваний увеличивается даже на фоне небольшого количества алкоголя. Доводы экспертов опубликовал журнал Addiction, пишет Medikforum.

Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше: безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина (200-250 граммов) в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%.

«Многие думают, что злоупотребление алкоголем может привести только к раку печени. Но

алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы»,

- заявила участник программы Всемирного фонда исследования рака Сюзанна Браун.

По словам эксперта, проведенными к сегодняшнему дню исследованиями доказано, что употребление алкоголя коррелирует с повышенной вероятностью возникновения  рака ротовой полости, гортани, пищевода, толстого и тонкого кишечника. По мнению ученого, алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности.

Особенно опасен «пятничный» алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели,

отметила Сюзанна Браун.

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