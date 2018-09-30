Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше: безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина (200-250 граммов) в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%.

«Многие думают, что злоупотребление алкоголем может привести только к раку печени. Но

алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы»,

- заявила участник программы Всемирного фонда исследования рака Сюзанна Браун.

По словам эксперта, проведенными к сегодняшнему дню исследованиями доказано, что употребление алкоголя коррелирует с повышенной вероятностью возникновения рака ротовой полости, гортани, пищевода, толстого и тонкого кишечника. По мнению ученого, алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности.

Особенно опасен «пятничный» алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели,