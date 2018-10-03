Таможня предотвратила контрабанду 16,96 млн сигарет из Белоруссии

Тайники с контрабандными сигаретами были обнаружены в грузовом автомобиле и вагонах поездов.

29 сентября на пункте таможенного контроля в Силене при досмотре грузового автомобиля "DAF" сотрудники таможни обнаружили, что в его прицепе под древесно-стружечными плитами спрятаны картонные коробки с сигаретами. В результате было изъято 14 609 740 сигарет марки "NZ Gold" и 890 000 сигарет марки "Queen-size" с белорусскими акцизными марками, а также 1 219 400 сигарет "NZ Black" без акцизных марок.

На пункте таможенного контроля в Индре при досмотре прибывших из Белоруссии товарных поездов таможенники вместе с пограничниками пресекли несколько попыток контрабанды сигарет.

Сигареты были спрятаны в вагонах с углем и опилками. Тайники удалось обнаружить при сканировании. В целом изъято 244 600 сигарет "Premjer" с белорусскими акцизными марками.