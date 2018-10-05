Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Большинство постельных сцен в романтических мелодрамах выглядят так, словно жанр тобою просмотренного кассового шедевра - фантастика. Есть ли смысл верить во все сцены, перед которыми не пишут "не пытайтесь повторить это дома"? А пользоваться этими сценами как методичкой для секса с любимым человеком? Мы уверены, что нет.
Некоторые вещи "как в кино" имеют право на существование только на экранах в кинотеатре, но никак не могут перенестись в твою спальню.
О том, чем опасны ожидания, которые подарил нам Голливуд, мы рассказываем один раз. И, пожалуйста, все-таки не стоит повторять это в домашних условиях, ладно?
Кстати, в "Девочках" с Линой Данэм, секс показывают самым настоящим. Ты же видела?
Порвано платье
В моем гардеробе можно найти платье любой длины, любого цвета и фасона. И каждое из них - мое любимое. Тяжело представить, что бы я сделала с мужчиной, который порвал бы мою одежду.
К тому же единственная моя ассоциация с разорванным платьем - изнасилование. Нет, ну серьезно,
даже если ты не понимаешь, как расстегнуть мою юбку - просто спроси. Ни одна вспышка страсти не должна заставлять меня бежать в Zara за такой же.
Особенно, если я не у себя дома!
Но в кино все выглядит так, будто порванная блузка не только не возмущает девушек, а наоборот - заводит с полуоборота, как новенькую Audi. Практиковать такие вещи без разрешения опасно, а с получением согласия - неинтересно.
Мокрый секс
Секс в душе или в ванной не так прост, как кажется в кино. Никаких тебе сползающих по прозрачным запотевшим стеклам ладошек и четких движений.
Зато очень много мыслей о том, какую именно часть тела ты сломаешь, если упадешь, поскользнувшись на мыле. И, конечно же, потекший макияж.
Вы с партнером должны быть готовы к тому, что с первого раза это вряд ли будет сцена, достойна Оскара. Но если много репетировать (если ты понимаешь, о чем я), то вполне можно приловчиться к росту партнера и выбрать самую выгодную позицию, чтобы не натереть мозоль о кафель или не расплескать воду по всей ванной. Нам ведь не показывают сцену с мытьем пола в кино.
Тела
Конечно, здорово, если вы познакомились на функциональной тренировке и обедаете только гречкой, но даже такой образ жизни не гарантирует, что под футболкой твоего парня прячется торс Райана Гослинга.
Глупо полагать, что "простые смертные" всегда делают 5 подходов на пресс перед сексом, поэтому не жди от партнера слишком многого.
Особенно если ты увидишь его голым в первый раз.
Позы
Любая выбранная вами поза предполагает определенного уровня физическую нагрузку. Неважно, где вы с партнером подсмотрели эту позу - в порно или в романтической комедии - убедись, что ваших навыков хватит для того, чтобы повторить это без приглашенных каскадеров. А если не получится,
не стоит корить себя - старая добрая миссионерская и оргазм хотя бы одного из вас быстренько поправят возникшую после неудачного перформанса неловкость.
Оргазмы
Ты же знаешь, что тебе необязательно стонать, как Салли из "Когда Гарри встретил Салли"? Даже если ты имитируешь. У всех разная реакция на финиш.
К тому же одновременные оргазмы "как в кино" - это практически невозможная история. Ты можешь обманывать себя, своего парня и всех подружек, но нас не стоит.
На столе
"А давай как в "Дневнике памяти"?" - выкрикивая после тридцатого просмотра, тянешь его на кухню. И вот-вот смести бы все ненужное и отдаться друг другу, но вспоминаешь, что стол-то на колесиках. Хорошо, если вспоминаешь, потому как колесики явно не помогают двигаться, а только усложняют задачу.
Да и вообще, с подоконниками, полом и другими "лишь бы не на кровати" нужно быть осторожнее. Хотя бы пропылесосить "до".
Но опять-таки: предупрежден - значит, не возбужден.
Беспечность
Ни о каких ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) в кино о любви не может идти речи. Поэтому презервативы (или сцены с их надеванием) на экранах практически не видны. Конечно, предохраняться - это обязательно, и дети здесь совсем ни при чем.
Ты ведь ни разу не видела Джессику Альбу в роли девушки, которая лечит хотя бы молочницу? О чем-то серьезнее я вообще молчу.
Люби как в добром кино, а сексом занимайся - как умеешь. И в следующий раз, перед тем как идти на киношные подвиги, попробуй сначала провернуть аферу как в "Иллюзии обмана".