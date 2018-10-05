Некоторые вещи "как в кино" имеют право на существование только на экранах в кинотеатре, но никак не могут перенестись в твою спальню.

О том, чем опасны ожидания, которые подарил нам Голливуд, мы рассказываем один раз. И, пожалуйста, все-таки не стоит повторять это в домашних условиях, ладно?

Кстати, в "Девочках" с Линой Данэм, секс показывают самым настоящим. Ты же видела?

Порвано платье

В моем гардеробе можно найти платье любой длины, любого цвета и фасона. И каждое из них - мое любимое. Тяжело представить, что бы я сделала с мужчиной, который порвал бы мою одежду.

К тому же единственная моя ассоциация с разорванным платьем - изнасилование. Нет, ну серьезно,

даже если ты не понимаешь, как расстегнуть мою юбку - просто спроси. Ни одна вспышка страсти не должна заставлять меня бежать в Zara за такой же.

Особенно, если я не у себя дома!

Но в кино все выглядит так, будто порванная блузка не только не возмущает девушек, а наоборот - заводит с полуоборота, как новенькую Audi. Практиковать такие вещи без разрешения опасно, а с получением согласия - неинтересно.

Мокрый секс

Секс в душе или в ванной не так прост, как кажется в кино. Никаких тебе сползающих по прозрачным запотевшим стеклам ладошек и четких движений.

Зато очень много мыслей о том, какую именно часть тела ты сломаешь, если упадешь, поскользнувшись на мыле. И, конечно же, потекший макияж.

Вы с партнером должны быть готовы к тому, что с первого раза это вряд ли будет сцена, достойна Оскара. Но если много репетировать (если ты понимаешь, о чем я), то вполне можно приловчиться к росту партнера и выбрать самую выгодную позицию, чтобы не натереть мозоль о кафель или не расплескать воду по всей ванной. Нам ведь не показывают сцену с мытьем пола в кино.

Тела

Конечно, здорово, если вы познакомились на функциональной тренировке и обедаете только гречкой, но даже такой образ жизни не гарантирует, что под футболкой твоего парня прячется торс Райана Гослинга.

Глупо полагать, что "простые смертные" всегда делают 5 подходов на пресс перед сексом, поэтому не жди от партнера слишком многого.

Особенно если ты увидишь его голым в первый раз.

Позы

Любая выбранная вами поза предполагает определенного уровня физическую нагрузку. Неважно, где вы с партнером подсмотрели эту позу - в порно или в романтической комедии - убедись, что ваших навыков хватит для того, чтобы повторить это без приглашенных каскадеров. А если не получится,