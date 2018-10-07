Британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. На ее слова обратило внимание издание Independent.ie.
В своем эссе «Слабый пол» Кира Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.
«Она вышла из больницы спустя семь часов после родов с идеальным макияжем и на каблуках. Лицо, которое хотели видеть все», — написала Найтли в эссе.
«Скрывай! Конечно, скрывай свою боль, Кейт, не показывай, как ты боролась. Ты вышла спустя семь часов после того, как сражалась с жизнью и смертью. Не говори никому. Скрывай»,
— саркастически дополнила она.
Как известно, 3 октября герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из шестимесячного декретного отпуска и появилась на публике в джинсах и с новой прической. Бьюти-эксперты отметили, что
герцогиня уложила волосы в новой манере: теперь они выглядят прямыми и гладкими, в то время как раньше она предпочитала локоны.
Звездный парикмахер Джеймс Джонсон объяснил изменения в облике Кейт Миддлтон: "Часто после рождения ребенка женщины хотят изменить внешность или как-то ее освежить. Новая прическа - идеальный способ. Особенно если вы наконец покрасите волосы в новый долгожданный цвет".