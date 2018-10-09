Клип Eminem к саундтреку Venom стал хитом

В картине люди заражаются неким паразитом из другой планеты. Не все могут сосуществовать с ним в собственном теле и бьются в конвульсиях. Это стало главной темой клипа.

Его герои заражают других людей, прикасаясь друг к другу и у них "проявляется" лицо монстра. В результате чудовище добирается до Эминема, и он становится Веномом.