Клип Eminem к саундтреку Venom стал хитом
9 октября 2018, 11:09
После мировой премьеры фильма Веном, рэпер Эминем выпустил клип к песне, ставшей саундтреком в ленте. Ролик появился на официальном YouTube-канале Eminem VEVO.
В картине люди заражаются неким паразитом из другой планеты. Не все могут сосуществовать с ним в собственном теле и бьются в конвульсиях. Это стало главной темой клипа.
Его герои заражают других людей, прикасаясь друг к другу и у них "проявляется" лицо монстра. В результате чудовище добирается до Эминема, и он становится Веномом.
За несколько дней ролик набрал больше 31 миллиона просмотров и почти два миллиона лайков.