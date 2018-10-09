Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Клип Eminem к саундтреку Venom стал хитом

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Эминем

ФОТО: AP/Scanpix

После мировой премьеры фильма Веном, рэпер Эминем выпустил клип к песне, ставшей саундтреком в ленте. Ролик появился на официальном YouTube-канале Eminem VEVO.

В картине люди заражаются неким паразитом из другой планеты. Не все могут сосуществовать с ним в собственном теле и бьются в конвульсиях. Это стало главной темой клипа.

Его герои заражают других людей, прикасаясь друг к другу и у них "проявляется" лицо монстра. В результате чудовище добирается до Эминема, и он становится Веномом.

За несколько дней ролик набрал больше 31 миллиона просмотров и почти два миллиона лайков.

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