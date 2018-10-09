"5-я симфония Густава Малера считается одним из самых традиционных и в то же время трогательных произведений композитора, которое включает в себя почти всю гамму человеческих эмоций", - рассказывает организатор концерта Андрей Жагарс.

Малер писал 5-ю симфонию в начале XX века — в 1901 и 1902 годах. Как раз в то время у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Композитор пострадал от сильного кровотечения и был близок к смерти. Для восстановления здоровья Малер переселился на виллу Майерниг на берегу любимого венскими аристократами озера Вертерзее, где начал работу над симфонией и встретил свою будущую жену Альму.

5-я симфония начинается с героической борьбы, затем превращается в траурный марш, за которым следуют отчаянное, неистовое скерцо и мечтательно-лиричное адажиетто, чтобы завершиться сияющим хоральным финалом.

"Адажиетто из 5-й симфонии Малера – это любовное письмо, посвящение его жене Альме, глубокий и очень трогательный момент в произведении. Несмотря на многочисленные интерпретации 5-й симфонии, мне кажется, мощь музыки состоит в том, чего нельзя выразить словами. Музыку можно только сыграть. Прекрасно, если произведение способно взволновать слушателя, это важнейшая его цель", - полагает Андрис Нельсонс.

"5-я симфония – это внутренняя драма Малера, она театрально-красочна и в то же время, по признанию некоторых музыкальных критиков, в ней радикально и изысканно представлены традиционные музыкальные формы. Я уверен, что в ярком исполнении оркестра "Gewandhaus" и Андриса Нельсонса слушатель сможет ощутить всю мощь этого произведения", - говорит Андрей Жагарс.

С начала 2018 года Андрис Нельсонс является художественным руководителем лейпцигского оркестра "Gewandhaus". Коллектив в этом году уже концентрировал в Лондоне, Стокгольме, Москве, Санкт-Петербурге, Хельсинки, а 13-14 октября будет гостить в Латвии.

В первой части концерта 14 октября вместе с оркестром будет музицировать харизматичный шведский трубач, выдающийся виртуоз, мастер игры на трубе Хокан Гарденбергер. Для исполнения выбран концерт для трубы "Nobody knows the trouble I see" известного немецкого авангардиста 20-го века Бернда Алоиса Циммермана.