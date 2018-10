Билеты на рижский концерт сопрано Кристине Ополайс и дирижера Андриса Нельсонса 13 октября уже распроданы, но 16 октября их совместную программу можно услышать в Лиепае. А рижан 14 октября выдающийся дирижер ждет на еще один свой концерт в Латвийской национальной опере. Лейпцигский оркестр "Gewandhaus" под его управлением сыграет грандиозную 5-ю симфонию Густава Малера (1860–1911). И вместе с виртуозным трубачом из Швеции Хоканом Гарденбергером музыканты исполнят концерт для трубы "Nobody knows the trouble I see" немецкого авангардиста XX-го века Бернда Алоиса Циммермана.