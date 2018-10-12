Еврокомиссар: промедление в работе с "Rail Baltica" грозит потерей еврофинансирования

Промедление в работе над проектом трансбалтийской скоростной железнодорожной магистрали "Rail Baltica" грозит тем, что он может остаться без финансирования со стороны Евросоюза, предупредила в пятницу комиссар Еврокомиссии по транспорту Виолета Булц.
"Отставка исполнительного директора предприятия "RB Rail" Байбы Рубесы привлекла определенное внимание к вопросам руководства и развития проекта "Rail Balticа". Хотя проекту оказана сильная политическая поддержка и достигнут некоторый успех в решении технических вопросов, остается определенное пространство развития для практического применения проекта", - говорится в обращении Булц к министрам экономики и инфраструктуры стран Балтии.
"Накопившееся за последнее время промедление в реализации проекта и в первую очередь в достижении промежуточных целей на самом деле вызывает озабоченность", - добавила еврокомиссар по транспорту.
Булц отметила, что необходимы "заметные усилия по соблюдению графика реализации проекта, и это в первую очередь для того, чтобы не лишиться финансирования из средств Фонда сплочения ЕС (CEF)".
Виолета Булц намерена в конце октября на неформальной встрече министров транспорта и окружающей среды в австрийском Граце провести консультации с министрами экономики и инфраструктуры стран Балтии, чтобы ускорить работу над проектом "Rail Baltica".
Как сообщалось, в конце сентября Байба Рубеса подала в отставку с поста исполнительного директора "RB Rail". Говоря о проблемных вопросах проекта, она тогда сказала: "Меня всерьез беспокоит то, что проекту "Rail Balticа" грозит риск, что его не осуществят корректным образом". Она подчеркнула, что сейчас проектом плохо руководят, и конфликт интересов находится в самом сердце проекта.
Чтобы исправить ситуацию, она обратилась к Еврокомиссии, отдельным евродепутатам и прочим причастным лицам с рядом предложений по урокам, которые можно было бы извлечь из проекта. Например, она отметила, что ЕС должен играть четкую роль в трансграничных проектах.
CEF на 85% поддерживает проект "Rail Balticа", отметила она. В то же время, по мнению Рубесы, предложениям ЕС почти не уделяется внимание. По ее словам, в дальнейшем к проекту следовало бы привлечь и Еврокомиссию. Один из вариантов - сделать так, чтобы представитель Еврокомиссии был непосредственно связан с совместным предприятием, по крайней мере, в качестве наблюдателя.