Еврокомиссар: промедление в работе с "Rail Baltica" грозит потерей еврофинансирования

"Отставка исполнительного директора предприятия "RB Rail" Байбы Рубесы привлекла определенное внимание к вопросам руководства и развития проекта "Rail Balticа". Хотя проекту оказана сильная политическая поддержка и достигнут некоторый успех в решении технических вопросов, остается определенное пространство развития для практического применения проекта", - говорится в обращении Булц к министрам экономики и инфраструктуры стран Балтии.

"Накопившееся за последнее время промедление в реализации проекта и в первую очередь в достижении промежуточных целей на самом деле вызывает озабоченность", - добавила еврокомиссар по транспорту.

Булц отметила, что необходимы "заметные усилия по соблюдению графика реализации проекта, и это в первую очередь для того, чтобы не лишиться финансирования из средств Фонда сплочения ЕС (CEF)".

Виолета Булц намерена в конце октября на неформальной встрече министров транспорта и окружающей среды в австрийском Граце провести консультации с министрами экономики и инфраструктуры стран Балтии, чтобы ускорить работу над проектом "Rail Baltica".

Как сообщалось, в конце сентября Байба Рубеса подала в отставку с поста исполнительного директора "RB Rail". Говоря о проблемных вопросах проекта, она тогда сказала: "Меня всерьез беспокоит то, что проекту "Rail Balticа" грозит риск, что его не осуществят корректным образом". Она подчеркнула, что сейчас проектом плохо руководят, и конфликт интересов находится в самом сердце проекта.

Чтобы исправить ситуацию, она обратилась к Еврокомиссии, отдельным евродепутатам и прочим причастным лицам с рядом предложений по урокам, которые можно было бы извлечь из проекта. Например, она отметила, что ЕС должен играть четкую роль в трансграничных проектах.