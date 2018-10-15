Стали известны все финалисты второго сезона "X Faktors"

В категорию "от 16 до 25", ментором которой в этом сезоне стал Рейнис Сеянс Kategorijā, попали Аманда Маржецка, Дидзис Мелдерис, Анна Ушакова и Роберт Мемменс.

В свою очередь, Интарс Бусулис гарантировал место в финале четырем коллективам - "Signe un Jānis", кантри-группе "Carnelian", квартету "Baritoni" и девушкам "Radio trio".

Как сообщалось ранее, Айя Аушкапа в свою команду "25+" взяла Оскара Миллера (солист коллектива "Rock'n'Berries"), участницу из Белоруссии Kattie, исполнительницу Лайму Диманте, а также солиста группы "Double Faced Eels" Рейниса Страуме.