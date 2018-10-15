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Стали известны все финалисты второго сезона "X Faktors"

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В воскресенье, 14 октября стали известны все финалисты второго сезона шоу  "X Faktors". 

В категорию "от 16 до 25", ментором которой в этом сезоне стал Рейнис Сеянс Kategorijā, попали Аманда Маржецка, Дидзис Мелдерис, Анна Ушакова и Роберт Мемменс.

В свою очередь, Интарс Бусулис гарантировал место в финале четырем коллективам -  "Signe un Jānis", кантри-группе "Carnelian", квартету "Baritoni" и девушкам "Radio trio".

Как сообщалось ранее, Айя Аушкапа в свою команду "25+" взяла Оскара Миллера (солист коллектива  "Rock'n'Berries"), участницу из Белоруссии Kattie, исполнительницу Лайму Диманте, а также солиста группы "Double Faced Eels" Рейниса Страуме.

Фотогалерея: последнее испытание шоу "X Faktors" 

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