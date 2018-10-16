Почему "лаймовские" конфеты поменяли свой вкус?

Так, он рассказал журналистам, что вкус его любимой конфеты "Белочка" не такой, как раньше - шоколад больше не тает во рту. Осмотрев упаковку и сравнив ее с такой же упаковкой, выброшенной пару дней назад, он заметил, что содержание какао в конфетах уменьшилось - 30% вместо 35% ранее.

Представитель Laima в комментариях журналистам передачи не стала скрывать, что рецепт конфет слегка "изменен". Были проведены тесты и 80% опрошенных заявили, что новый вкус им тоже нравится.

Представитель "Orkla Confectionery&Snacks" в Латвии объяснил, что "Белочка" - это молочный шоколад, в его рецептуре необходимо больше молока: содержание какао уменьшено, молока - увеличено.