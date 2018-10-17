"Женщины тоже могут быть мужчинами!" ТОП-7 актрис сыгравших мужские роли
17 октября 2018, 6:41
Еще в Древней Греции мужчины исполняли женские роли, но в современной киноиндустрии зачастую и женщины могут перевоплощаться в мужчин.
Русский TVNET предлагает свой ТОП-7 актрис, которые воплотили мужские роли на киноэкране. Среди них есть и Тильда Суинтон сыгравшая 82-летнего психоаналитика в новом психоделическом триллере - "Суспирия".
1.Гленн Клоуз
"Таинственный Альберт Ноббс" (2011)
2.Кейт Бланшетт
"Меня там нет" (2007)
3.Анджелина Джоли
"Солт" (2010)
4. Барбара Стрейзанд
"Йентл"
5. Хилари Суонк
"Парни не плачут"
6. Лариса Голубкина
"Гусарская баллада" (1964)
7. Тильда Суинтон
"Суспирия" (2018)