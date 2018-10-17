Ср, 17.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

"Женщины тоже могут быть мужчинами!" ТОП-7 актрис сыгравших мужские роли

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Еще в Древней Греции мужчины исполняли женские роли, но в современной киноиндустрии зачастую и женщины могут перевоплощаться в мужчин.

Русский TVNET предлагает свой ТОП-7 актрис, которые воплотили мужские роли на киноэкране. Среди них есть и Тильда Суинтон сыгравшая 82-летнего психоаналитика в новом психоделическом триллере - "Суспирия". 

1.Гленн Клоуз 
"Таинственный Альберт Ноббс" (2011)

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

2.Кейт Бланшетт
"Меня там нет" (2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

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ФОТО: скриншот видео

 3.Анджелина Джоли

"Солт" (2010)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️

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4. Барбара Стрейзанд
"Йентл"
 

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

5. Хилари Суонк

"Парни не плачут"

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: скриншот видео

6. Лариса Голубкина
"Гусарская баллада" (1964)
 

ФОТО: скриншот видео


 

ФОТО: скриншот видео


7. Тильда Суинтон 

"Суспирия" (2018)

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: скриншот видео


 

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