"Вокалистке группы "Маша и медведи", наиболее известной по композиции "Любочка", а также саундтрэку к кинофильму "Брат-2", Марие Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", - сказал источник.

По словам Макаровой, она, как и другие соседи, охраняла квартиру соседа, чтобы туда не вошли новые собственники.

"Они вчетвером дежурили у двери — три парня и девушка — и ждали возможности проникнуть. Они ударили меня в лицо, я упала, потом они все меня били ногами, табуреткой",

- делится певица. Она объяснила, что дочь соседа от первого брака продала 1/16 квартиры — 3 кв. м, что равно половине ее доли, неизвестным людям.

"Они заехали, заняли большую комнату, занесли диван, холодильник и сказали, что теперь будут тут жить.

После инцидента мы поменяли замки. И теперь вот эта драка. У меня сотрясение мозга, я подала заявление в полицию",

- сказала Макарова.

Композитор Александр Кулыгин, участник конфликта, в ходе которого была избита вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова, раскрыл подробности произошедшего. Его слова в среду, 17 октября, передает Лента.ру со ссылкой на телеканал "Звезда".

По словам Кулыгина,

живущая по соседству с ним Макарова пыталась защитить его права на квартиру, в которую попыталась заселиться некая женщина.

"Она уже приходила, потом устраивала здесь засаду, потом посадила своих людей. И вот она или не она, я даже не знаю кто, избили мою соседку снизу, солистку группы "Маша и медведи". Маша живет этажом ниже, мы с ней очень хорошо знакомы. Она меня поддерживала, приходила подежурить немного, ну и ее на пол, ногами", — поведал композитор.

"Она сейчас с огромным синяком, и вот с этим синяком сегодня пойдет со мною на студию",

- добавил Кулыгин.

Музыкант объяснил, что притязания на квартиру у женщины возникли после смерти супруги Кулыгина. Та завещала часть жилья дочери, которая половину своей доли (одну шестнадцатую квартиры) отдала подруге.

Объявившаяся женщина якобы потребовала от композитора сумму выше десяти миллионов рублей за выкуп доли, угрожая в ином случае переехать к нему.

В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.