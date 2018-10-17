Избита звезда исполнявшая саундтрек к фильму "Брат-2"

"Вокалистке группы "Маша и медведи", наиболее известной по композиции "Любочка", а также саундтрэку к кинофильму "Брат-2", Марие Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", - сказал источник.

Он не уточнил характер травм певицы, а также не рассказал, потребовалась ли ей госпитализация.

В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.

Также в агентстве, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что у Макаровой произошел конфликт с соседями.