Избита звезда исполнявшая саундтрек к фильму "Брат-2"
17 октября 2018, 7:30
Вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова получила телесные повреждения в результате конфликта. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство "Москва".
"Вокалистке группы "Маша и медведи", наиболее известной по композиции "Любочка", а также саундтрэку к кинофильму "Брат-2", Марие Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", - сказал источник.
Он не уточнил характер травм певицы, а также не рассказал, потребовалась ли ей госпитализация.
В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.
Также в агентстве, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что у Макаровой произошел конфликт с соседями.