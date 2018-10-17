Ср, 17.10.2018
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Избита звезда исполнявшая саундтрек к фильму "Брат-2"

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Кадр из фильма "Брат-2"

ФОТО: скриншот видео

Вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова получила телесные повреждения в результате конфликта. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство "Москва".

"Вокалистке группы "Маша и медведи", наиболее известной по композиции "Любочка", а также саундтрэку к кинофильму "Брат-2", Марие Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", - сказал источник.

Он не уточнил характер травм певицы, а также не рассказал, потребовалась ли ей госпитализация.

В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.

Также в агентстве, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что у Макаровой произошел конфликт с соседями.

ФОТО: скриншот видео

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