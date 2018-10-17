Дислоцированные в Эстонии военнослужащие отправятся на учения в Латвию

В ходе двухнедельных учений скаутский батальон вооруженных сил Эстонии вместе с союзниками отработают взаимодействие внутри своих подразделений и выполнение задач единым подразделением в составе 1-ой пехотной бригады, сообщил пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Уже во второй раз мы перемещаем контингент союзников из Эстонии в Латвию, что дает возможность отработать различные аспекты взаимодействия на международном уровне, - сказал командир союзнического контингента полковник Джайлс Харрис. - Предстоящие учения являются замечательной возможностью еще больше интегрироваться в состав 1-ой пехотной бригады и поучиться друг у друга, а тот факт, что учения проходят в Латвии, позволяет нам отточить навыки передвижения союзнических сил в странах Балтии под единым командованием".

Активная фаза учений начнется 22 октября. В течение двух недель союзнические силы в составе военнослужащих из Великобритании и Дании, а также скаутского батальона проведут боевые стрельбы при поддержке бронетехники и артиллерии.

Своей кульминации учения достигнут к концу первой недели ноября, когда подразделения 1-ой пехотной бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.

Всего в учениях примут участие более 1100 военнослужащих из Эстонии, в том числе располагающиеся в Тапа союзники из Великобритании и Дании, а также военные из Латвии и союзнические силы НАТО в Латвии.