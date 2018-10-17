Рэпер из России привезет в Ригу "кислоту"

27 октября на сцене ночного клуба Studio 69 выступит хип-хоп исполнитель ATL. В рамках тура артист представит программу "Кислотный Дом" и поднимется на сцену вместе с такими музыкантами как Horus, Ka-Tet, Dark Faders, Stwart, Eecii Mcfly.
Настоящее имя исполнителя Сергей Круппов. Будучи еще совсем ребенком он вдохновился композициями американского рэпера Эминема. Послушав его треки, Сергей решил двигаться в том же направлении и стать знаменитым.
В 2014 году ATL представил свой первый полноформатный альбом "Кости". Затем следовали еще несколько сборников, но самым удачным был признан "Марабу". Успешным было сотрудничество со звездами российского рэпа - Скриптонитом и L’One. Также артист записал совместные работу с метал-группой - Amatory.
Стиль ATL - это преимущественно trip-hop (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, соула и рока).
Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на сайте артиста www.acidhouze.ru.