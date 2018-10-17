Рэпер из России привезет в Ригу "кислоту"

Настоящее имя исполнителя Сергей Круппов. Будучи еще совсем ребенком он вдохновился композициями американского рэпера Эминема. Послушав его треки, Сергей решил двигаться в том же направлении и стать знаменитым.

В 2014 году ATL представил свой первый полноформатный альбом "Кости". Затем следовали еще несколько сборников, но самым удачным был признан "Марабу". Успешным было сотрудничество со звездами российского рэпа - Скриптонитом и L’One. Также артист записал совместные работу с метал-группой - Amatory.

Стиль ATL - это преимущественно trip-hop (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, соула и рока).