Ср, 17.10.2018
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Рэпер из России привезет в Ригу "кислоту"

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ФОТО: пресс-фото/Алексей Алифанов

27 октября на сцене ночного клуба Studio 69 выступит хип-хоп исполнитель ATL. В рамках тура артист представит программу "Кислотный Дом" и поднимется на сцену вместе с такими музыкантами как Horus, Ka-Tet, Dark Faders, Stwart, Eecii Mcfly.

Настоящее имя исполнителя Сергей Круппов. Будучи еще совсем ребенком  он вдохновился композициями американского рэпера Эминема. Послушав его треки, Сергей решил двигаться в том же направлении и стать знаменитым.

В 2014 году ATL представил свой первый полноформатный альбом "Кости".  Затем следовали еще несколько сборников, но самым удачным был признан "Марабу". Успешным было сотрудничество со звездами российского рэпа -  Скриптонитом и L’One.  Также артист записал совместные работу с метал-группой - Amatory.

Стиль ATL - это преимущественно trip-hop (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, соула и рока).

Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на сайте артиста www.acidhouze.ru.

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