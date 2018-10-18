Светлане Лободе разбили сердце Опять интрига
18 октября 2018, 8:02
Украинская певица Светлана Лобода недавно расстроила своих поклонников, намекнув, что у нее разбито сердце.
13 октября певица опубликовала в Instagram черно-белую фотографию и сопроводила ее неоднозначной подписью.
"У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами",
- написала Лобода.
Поклонники исполнительницы поспешили поинтересоваться, что же случилось. Но звезда продолжает хранить молчание.
Только спустя четыре дня появилась публикация с хештегом #останемсядрузьями и разбитым сердцем.
Опять интрига. Лобода не отвечает подписчикам, и остается только гадать, что происходит на любовном фронте у Светланы.