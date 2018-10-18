Чт, 18.10.2018
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Светлане Лободе разбили сердце Опять интрига

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Светлана Лобода

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Украинская певица Светлана Лобода недавно расстроила своих поклонников, намекнув, что у нее разбито сердце. 

13 октября певица опубликовала в Instagram черно-белую фотографию и сопроводила ее неоднозначной подписью.

"У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами",

- написала Лобода.

ФОТО: https://www.instagram.com/lobodaofficial

Поклонники исполнительницы поспешили поинтересоваться, что же случилось. Но звезда продолжает хранить молчание.

Только спустя четыре дня появилась публикация с хештегом #останемсядрузьями и разбитым сердцем.

Опять интрига. Лобода не отвечает подписчикам, и остается только гадать, что происходит на любовном фронте у Светланы.

ФОТО: https://www.instagram.com/lobodaofficial

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