13 октября певица опубликовала в Instagram черно-белую фотографию и сопроводила ее неоднозначной подписью.

"У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами",

Поклонники исполнительницы поспешили поинтересоваться, что же случилось. Но звезда продолжает хранить молчание.

Только спустя четыре дня появилась публикация с хештегом #останемсядрузьями и разбитым сердцем.

Опять интрига. Лобода не отвечает подписчикам, и остается только гадать, что происходит на любовном фронте у Светланы.