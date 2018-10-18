Ренарс Кауперс эмоционально об ушедшем артисте: "Мы не успели..."

"Новость о том, что болезнь побеждена была такой вдохновляющей и приободряющей. Но она вернулась с двойной силой, и человек было не способен ей сопротивляться.

Очень жаль, что мы не успели записать одну песню. Запись была запланирована на следующую неделю,"

- рассказывает Ренарс Кауперс.

"К сожалению, мы не успели, но эта песня "Gaismiņa, teci man pa priekšu, es tev sekošu pa pēdām" будет посвящена Валтерсу",

- подчеркивает музыкант.

Как сообщалось ранее, 2016 году после обследования у Валтерса Фриденбергса был обнаружен рак. музыкант прошел несколько курсов химиотерапии и операцию, но летом этого года болезнь вернулась, потому было принято решение продолжить лечение в Берлине.

Фриденбергс родился 1987 году, учился в Рижской основной школе им. Залиша, Рижской 1-ой детской музыкальной школе, Рижской 1-ой гимназии, а также окончил Латвийский университет, где получил степень бакалавра по политологии.

Свою музыкальную карьеру Фриденберг начал в возрасте 2-х лет на Латвийском радио в вокальном ансамбле "Dzeguzīte", но широкую известность приобрел как участник группы "Putnu balle". 2005 году вместе с Карлисом Бумейстерсом представлял Латвию на конкурсе "Евровидение" с композицией "The War Is Not Over", завоевав пятое место. В 2011 году Фриденберг стал вокалистом группы "Tumsa".