Латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле сменила амплуа

Латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле стала новым директором школы Studio Dance Magic, которая на протяжении трех лет успешно готовит в своей Академии дебютантов для Рижского бала. 22 октября студия приглашает посетить День открытых дверей.

"В студии представлены все танцевальные направления, включая современные, латиноамериканские и бальные танцы",

- рассказывает певица.

певица Натали Тумшевиц-Эргле ФОТО: Пресс-фото

Исполнительница утверждает, что танцевать возможно научиться в любом возрасте, главное - это желание:

"Мы научим танцевать всех желающих – от детей до сеньоров. Для молодых мам мы предусмотрели особенно комфортные условия – во время занятий малышей займут наши сотрудники."

"Занятия танцами могут сделать людей счастливее",

- подчеркнула певица.

В свою очередь, на базе школы создана Академия Рижского бала, где эксперты высшей квалификации обучают молодых людей из крупнейших ВУЗов Латвии бальным танцам и этикету.

Натали Тумшевиц-Эргле особое место уделяет благотворительности, а также помощи детям и подросткам. Поэтому совмество с обществом Palidzesim.lv планируется создать ряд мероприятий.

День открытых дверей пройдет 22 октября в 19:00 (ул.Стабу 58).