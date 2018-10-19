Пт, 19.10.2018
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Латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле сменила амплуа

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Певица Натали Тумшевиц-Эргле

ФОТО: Пресс-фото

Популярная латвийская певица и патронесса Рижского бала Натали Тумшевиц-Эгле стала новым руководителем школы танцев для всей семьи.

Латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле стала новым директором школы Studio Dance Magic, которая на протяжении трех лет успешно готовит в своей Академии дебютантов для Рижского бала. 22 октября студия приглашает посетить День открытых дверей.

"В студии представлены все танцевальные направления, включая современные, латиноамериканские и бальные танцы",

- рассказывает певица.

певица Натали Тумшевиц-Эргле

ФОТО: Пресс-фото

Исполнительница утверждает, что танцевать возможно научиться в любом возрасте, главное - это желание:  

"Мы научим танцевать всех желающих – от детей до сеньоров.  Для молодых мам мы предусмотрели особенно комфортные условия – во время занятий малышей займут наши сотрудники." 

 "Занятия танцами могут сделать людей счастливее",

- подчеркнула певица.

В свою очередь, на базе школы создана Академия Рижского бала, где эксперты высшей квалификации обучают молодых людей из крупнейших ВУЗов Латвии бальным танцам и этикету.

Натали Тумшевиц-Эргле особое место уделяет благотворительности, а также помощи детям и подросткам. Поэтому совмество с обществом Palidzesim.lv планируется создать ряд мероприятий.
День открытых дверей пройдет 22 октября в 19:00 (ул.Стабу 58). 

Рижский бал

ФОТО: Пресс-фото

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