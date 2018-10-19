Ушаков пошутил: Старт Lidl на латвийском рынке - траурный день для других торговцев

Он подчеркнул, что вхождение Lidl на латвийский рынок означает дополнительную конкуренцию в сфере торговли, что, впрочем, позволит рижанам покупать товары ближе к дому и по более низким ценам, пишет rus.db.lv.

«Рига рада каждому новому предприятию, которое начинает работать в столице. Lidl для нас особенно большое приобретение, так как будущий центр логистики и много магазинов Lidl означают крупные инвестиции в экономику, новые рабочие места для жителей и налоговые поступления в бюджет.

Рига – открытый город как для больших, так и для малых инвесторов, и мы всегда готовы для конструктивного сотрудничества в интересах всех жителей», - сказал Ушаков.

Как сообщал Русский TVNET, строить центр логистики "Lidl" на ул. Улброкас в Риге будет компания "Merks". Строительство планируется завершить в январе 2020 года.

В строительство логистического центра ООО "Lidl Latvija" в Риге планируется инвестировать более 55 млн евро,

заявили на открытии строительства представители немецкой торговой сети "Lidl".

В Литве сейчас 39 магазинов "Lidl", в Латвии со временем планируется аналогичное количество, и, чтобы окупилось строительство центра логистики, будут открыты 10 магазинов одновременно.