airBaltic начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Рига-Дублин

"Мы с удовольствием предложим нашим гостям регулярные рейсы в Дублин. На этот маршрут уже много лет имеется большой спрос, и мы очень рады, что можем добавить Дублин в расширяющийся перечень наших маршрутов. Пассажирам "airBaltic" теперь будут доступны прямые рейсы на новых самолетах "Airbus A220-300" между этими городами по очень привлекательным ценам", - отметил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс.