12 самых главных слов: новогодние пожелания от выдающихся латвийцев
На исходе года каждый из нас переоценивает произошедшие события, ставит новые цели и, конечно, ищет вдохновения для воплощения задуманного. Как расставить приоритеты и где взять силы - частые вопросы, которые мы задаем себе в уходящем году. В рамках фотопроекта "365 возможностей с VENDEN" латвийский производитель родниковой и натуральной минеральной воды пригласил 12 знаменитых латвийцев, известных своими исключительными достижениями. Вот 12 вдохновляющих советов и теплых пожеланий от них жителям Латвии.
Эти пожелания совершенно не похожи одно на другое, как и сами 12 выдающихся личностей. Главный посыл, объединяющий все наполненные душевным теплом советы, заключается в том, что
каждый день - это уникальная возможность развиваться, путешествовать, радоваться моментам, проведенным с близкими, совершать новые открытия, добиваться побед, быть счастливыми и нести радость и свет другим людям.
И таких возможностей у нас в этом году будет 365.
Фотографом проекта "365 возможностей с VENDEN" выступил Юрис Залескис, профессионал с пятнадцатилетним опытом и победитель международных конкурсов.
Для участия в съемке были приглашены певица Айя Андреева, один из наиболее титулованных шеф-поваров Латвии Раймондс Зоммерс, хоккеист латвийской сборной и команды Dinamo Rīga Кристерс Гудлевскис, чемпиона мира и Европы, легенда баскетбола Валдис Валтерс, пятиборец Денис Черковский, волейболист Александр Самойлов, бегунья на длинные дистанции Анита Кажемяка-Силиня, художница Элита Патмалниеце, легкоатлетка и рекордсменка Мадара Паламейка, саночница Улла Зирне, волейболист и бронзовый призер Олимпийских игр Янис Шмединьш, а также оперная дива Инесе Галанте.
Все участники фотосессии вложили в свои напутствия латвийцам личный опыт, нечто пережитое и прочувствованное, что делает каждое из этих пожеланий наполненным особым смыслом.
Любите. Легкоатлетка и латвийская рекордсменка в копьеметании Мадара Паламейка убеждена, что мы не можем предотвратить неожиданные повороты судьбы, но внутренний покой, уверенность в своих силах и любовь к тому, что мы делаем, помогут справиться с любой ситуацией. "Любовь к своему делу делает нас сильнее и позволяет достичь любых целей!"
Действуйте. "Проигрыш - это ценый опыт, предшествующий победам, - говорит Кристерс Гудлевскис, олимпиец, хоккеист, член латвийской национальной сборной и команды Dinamo Rīga. - Чтобы чего-то достичь, нужно не просто хотеть победить - надо много и тяжело работать. Тогда каждая победа будет заслуженной, а поражение послужит лишь мотивацией двигаться вперед".
Творите. Знаменитая латвийская художница, участник множества творческих проектов и дизайнер Элита Патмалниеце желает латвийцам чаще находить вдохновение и возможность творить, ведь творчество - это сила, которая движет мир. "Творческий подход позволяет нам достигать большего в любом деле и видеть картину мира более полной".
Экспериментируйте. "Рецепт захватывающей жизни - в экспериментировании и поиске новых вкусов, - убежден один из самых титулованных шеф-поваров Латвии, владелец ресторана Entresol Раймондс Зоммерс. - Пусть каждый ваш день будет наполнен новыми вкусами, вызовами, энергией и профессиональным ростом!"
Учитесь. Ум человека полон свежести восприятия и энергии молодости, если он продолжает учиться - так считает Инесе Галанте, оперная дива и организатор международного фестиваля Summertime - aicina Inese Galante. "Пока человек жив, он должен развиваться, учиться и двигаться вперед!" - добавляет она.
Открывайте новое. Саночница, предприниматель, дизайнер и участница Олимпийских игр Улла Зирне убеждена, что нам всем нужно больше путешествовать. "Путешествие - это такой удивительный опыт, потратившись на который, становишься богаче, ведь каждое путешествие расширяет наш кругозор и приносит вдохновение".
Не сдавайтесь. Как известно, чтобы забраться на гору, нужно, упав семь раз, восемь раз подняться. "Если человек хочет добиться цели, всегда нужно бороться до конца - пока не пересек финишную черту", - убежден Денис Черковский, пятиборец, участник Олимпийских игр.
Верьте. По мнению бегуньи на длинные дистанции, тренера и специалиста по питанию Аниты Кажемяки-Силини, ждать правильного момента, чтобы что-то сделать - большая ошибка: "Особенный момент может так никогда и не наступить, поэтому желаю всем в новом году найти наконец в себе внутренние силы и веру в себя, чтобы воплотить задуманное".
Взаимодействуйте. Чтобы добиться успеха, очень важно действовать как отлаженный механизм - с коллегами, членами семьи, знакомыми, партнерами и многими другими. "Сила команды в том, что каждый ее участник выкладывается по максимуму - и только тогда все приложененные усилия дадут нужный результат", - счмтает волейболист, олимпиец Александр Самойлов.
Цените. "Маленьких" людей не бывает - важен каждый, кто встречается на жизненном пути. Любой человек может неизгладимо повлиять на нашу жизнь, подтолкнуть нас к новому этапу и достижениям, сделать лучше, помочь преодолеть себя. "Нужно ценить каждого, кого мы встречаем в жизни", - уверен Янис Шмединьш, олимпиец, волейболист и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.
Поддерживайте. Чемпион Европы и мира по баскетболу, ведущий телепередач и тренер с огромным опытом Валдис Валтерс считает, что всегда нужно делиться знаниями и поддерживать тех, кто рядом: "Главное в этой жизни - передать опыт молодежи, посвящать им как можно больше времени, ведь наше время и опыт - это самый ценный подарок, который мы можем преподнести".
Наслаждайтесь. "Важно не только радоваться результатам, но и получать наслаждение от процесса", - говорит Айя Андреева, певица и музыкант, участница международного конкурса "Евровидение" 2010 года. - Когда я слышу аплодисменты своих слушателей, я понимаю, что весь вложенный тяжкий труд был не напрасен».
Каждый день - это уникальная возможность сделать нечто особенное, попробовать неизведанное, увидеть необычное. В грядущем году у каждого из нас будет 365 возможностей не упустить свой шанс.
Помните об этом!