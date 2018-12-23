12 самых главных слов: новогодние пожелания от выдающихся латвийцев

Улла Зирне ФОТО: Юрис Залескис

Не сдавайтесь. Как известно, чтобы забраться на гору, нужно, упав семь раз, восемь раз подняться. "Если человек хочет добиться цели, всегда нужно бороться до конца - пока не пересек финишную черту", - убежден Денис Черковский, пятиборец, участник Олимпийских игр.

Денис Черковский ФОТО: Юрис Залескис

Верьте. По мнению бегуньи на длинные дистанции, тренера и специалиста по питанию Аниты Кажемяки-Силини, ждать правильного момента, чтобы что-то сделать - большая ошибка: "Особенный момент может так никогда и не наступить, поэтому желаю всем в новом году найти наконец в себе внутренние силы и веру в себя, чтобы воплотить задуманное".

Анита Кажемяка-Силиня ФОТО: Юрис Залескис

Взаимодействуйте. Чтобы добиться успеха, очень важно действовать как отлаженный механизм - с коллегами, членами семьи, знакомыми, партнерами и многими другими. "Сила команды в том, что каждый ее участник выкладывается по максимуму - и только тогда все приложененные усилия дадут нужный результат", - счмтает волейболист, олимпиец Александр Самойлов.

Александр Самойлов ФОТО: Юрис Залескис

Цените. "Маленьких" людей не бывает - важен каждый, кто встречается на жизненном пути. Любой человек может неизгладимо повлиять на нашу жизнь, подтолкнуть нас к новому этапу и достижениям, сделать лучше, помочь преодолеть себя. "Нужно ценить каждого, кого мы встречаем в жизни", - уверен Янис Шмединьш, олимпиец, волейболист и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.

Янис Шмединьш ФОТО: Юрис Залескис

Поддерживайте. Чемпион Европы и мира по баскетболу, ведущий телепередач и тренер с огромным опытом Валдис Валтерс считает, что всегда нужно делиться знаниями и поддерживать тех, кто рядом: "Главное в этой жизни - передать опыт молодежи, посвящать им как можно больше времени, ведь наше время и опыт - это самый ценный подарок, который мы можем преподнести".

Валдис Валтерс ФОТО: Юрис Залескис

Наслаждайтесь. "Важно не только радоваться результатам, но и получать наслаждение от процесса", - говорит Айя Андреева, певица и музыкант, участница международного конкурса "Евровидение" 2010 года. - Когда я слышу аплодисменты своих слушателей, я понимаю, что весь вложенный тяжкий труд был не напрасен».

Айя Андреева ФОТО: Юрис Залескис

Каждый день - это уникальная возможность сделать нечто особенное, попробовать неизведанное, увидеть необычное. В грядущем году у каждого из нас будет 365 возможностей не упустить свой шанс.