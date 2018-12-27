На новогоднем концерте на набережной выступят известные музыканты

31 декабря рижан и гостей города ждет большая развлекательная программа.

С 21.00 на набережной откроются места торговли, посетителей будет встречать ведущий вечера Валтер Краузе и диджей "[Ex] da Bass". Об этом агентству ЛETA сообщила представитель думского департамента образования, культуры и спорта Индра Вилде.

С 22.00 будет выступать Феликс Кигелис с группой, в 23.00 начнется концертная программа "Нон-стоп диско вечеринка Старого Года". В сопровождении инструментальной группы под управлением Кристапа Криевкалнса в концерте выступят Янис Стибелис, Атис Иевиньш, Роберт Гобзиньш, Нормунд Пауниньш и Аннемария Моисея.

Праздничный фейерверк обеспечит SIA International Fireworks Design, музыкальное оформление подготовит солист группы "Musiqq" Марат Оглезнев. После фейерверка новогодний концерт продолжат группа "Бермудский двухугольник" и диджей "[Ex] da Bass".