Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке

Певица Лолита Милявская рассказала о том, как ее пожилую мать избили на улице в Киеве за разговоры на русском языке. Она впервые предала этот случай огласке в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Крючок TV".
Инцидент произошел пять лет назад. "Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома - всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову", — рассказала артистка. По словам Лолиты,
пожилую женщину били ногами, она получила сотрясение мозга и полгода пролежала в больнице. После произошедшего певица наняла охранника для матери и дочери.
Артистка пояснила, почему не афишировала эту историю раньше: "Не рассказывали, потому что дочке надо было доучиться в школе". Лолита добавила: "Все равно нам в голову не пришло назвать страну фашистской. Ублюдки есть везде".
В этом же интервью певица призналась, что считает Крым частью Украины, и рассказала о геях у власти.
В апреле 2017 года Лолиту высадили из поезда, направлявшегося на Украину, на пограничном контроле и заставили вернуться в Москву. Позже Служба безопасности Украины опубликовала фотографию с артисткой, у которой частично обнажилась грудь, подписав ее словом "Удачи".
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.
Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.