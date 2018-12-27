Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке

Инцидент произошел пять лет назад. "Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома - всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову", — рассказала артистка. По словам Лолиты,

пожилую женщину били ногами, она получила сотрясение мозга и полгода пролежала в больнице. После произошедшего певица наняла охранника для матери и дочери.

Артистка пояснила, почему не афишировала эту историю раньше: "Не рассказывали, потому что дочке надо было доучиться в школе". Лолита добавила: "Все равно нам в голову не пришло назвать страну фашистской. Ублюдки есть везде".

В этом же интервью певица призналась, что считает Крым частью Украины, и рассказала о геях у власти.

В апреле 2017 года Лолиту высадили из поезда, направлявшегося на Украину, на пограничном контроле и заставили вернуться в Москву. Позже Служба безопасности Украины опубликовала фотографию с артисткой, у которой частично обнажилась грудь, подписав ее словом "Удачи".

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.