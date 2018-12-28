Пт, 28.12.2018
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Анджелина Джоли намекнула, что может уйти в политику
Возможно, президентом станет!

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Актриса в Афганистане открывает школу для девочек

ФОТО: Foto:Reuters/Scanpix

Голливудская актриса Анджелина Джоли в интервью намекнула, что в будущем рассматривает возможность перехода из кино в политику. Об этом со ссылкой на «Би-би-си» пишет Gazeta.ru.

Актриса, известная своей благотворительной деятельностью, помогает жителям в горячих точках мира, поэтому с политическими проблемами знакома непонаслышке.

Звезда обсудила в интервью политическую ситуацию в США, социальные сети, сексуальное насилие и глобальный кризис с беженцами. Когда ее спросили может ли она появиться в списке, баллотирующихся в президенты от партии, актриса ушла от однозначного ответа, сказав "спасибо".

"Если бы меня спросили 20 лет назад уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике... Хотя я могу работать с властями, с военными, и вообще хочу многое сделать", — рассказала Джоли.

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