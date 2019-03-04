Вт, 5.03.2019
...Как в кино, в плохом кино, ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает, - вот это было что-то вроде этого. Михаил Идов о поцелуе с Собчак

Как встретили весну местные знаменитости
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ФОТО: https://www.instagram.com/karlinacaune/markusriva/racko.karina/ коллаж Русский TVNET

"Травка зеленеет, Солнышко блестит; Ласточка с весною. В сени к нам летит...". На календаре уже 4 марта, и хотя зима все еще не хочет отступать, латвийские звезды уже начали делиться радостными весенними фотографиями. 

Писательница Карина Рачко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Gacho

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Шоумен Роберто Мелони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ведущая Дагмара Леганте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Саманта Тина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Адриана Миглане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блогер Агния Григуле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Инфлюенсер Майя Арманева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автогонщик Рейнис Нитиш  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Повар Мартиньш Сирмайс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса Агнесе Зелтиня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певец Маркус Рива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блогер Эвелина Паркере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Айя Витолиня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Боксер Майрис Бриедис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актер Андрис Булис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музыкант Горан Гора или же Янис Холштейнс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Лиене Грейфане 

Исполнительница Лиене Шомасе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теледива Лелде Цериня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пляжный волейболист Александр Самойлов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фешн-блогер Сергей Хатанзейский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музыкант Рейнис Сейянс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Латвийская модель Карлина Цауне

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Радио-знаменитость Марта Григале 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Спортсменка Лаура Икауниеце 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музыкант Микс Дукурс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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