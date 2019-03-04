Как встретили весну местные знаменитости
"Травка зеленеет, Солнышко блестит; Ласточка с весною. В сени к нам летит...". На календаре уже 4 марта, и хотя зима все еще не хочет отступать, латвийские звезды уже начали делиться радостными весенними фотографиями.
Писательница Карина Рачко
Gacho
Шоумен Роберто Мелони
Ведущая Дагмара Леганте
Саманта Тина
Певица Адриана Миглане
Блогер Агния Григуле
Инфлюенсер Майя Арманева
Автогонщик Рейнис Нитиш
Повар Мартиньш Сирмайс
Актриса Агнесе Зелтиня
Певец Маркус Рива
Блогер Эвелина Паркере
Певица Айя Витолиня
Боксер Майрис Бриедис
Актер Андрис Булис
Музыкант Горан Гора или же Янис Холштейнс
Певица Лиене Грейфане
Исполнительница Лиене Шомасе
Теледива Лелде Цериня
Пляжный волейболист Александр Самойлов
Фешн-блогер Сергей Хатанзейский
Музыкант Рейнис Сейянс
Латвийская модель Карлина Цауне
Радио-знаменитость Марта Григале
Спортсменка Лаура Икауниеце
Музыкант Микс Дукурс