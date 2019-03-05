Вт, 5.03.2019
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Хозяйка заморенных голодом собак рассказала свою версию произошедшего

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Собака Десилда

ФОТО: Dzīvnieku patversme "Mežavairogi"

Фактическая хозяйка двух заморенных голодом стаффордширских терьеров, которая теперь хочет вернуть выжившую Десильду, рассказала, как собаки попали в руки людей, которые одну из них довели до смерти.

Как Латвийскому телевидению рассказала фактическая хозяйка собак Анастасия Красовска, она отдала животных другим из-за личной трагедии.

У женщины умер муж, она осталась одна с трехмесячным младенцем. Соседи написали в социальную службу, что дети находятся в опасности, с собаками бойцовых пород. Возражениям, что собаки социализированы и безопасны, никто не поверил.

Новых хозяев она нашла с помощью объявления. Но, потеряв мобильный телефон, она потеряла и контакты. Сейчас Анастасия Десильду хочет вернуть.

По уголовному процессу она проходит в статусе свидетеля. Впрочем, полиция отдавать собаку бывшей хозяйке не собирается - животное в этом головном процессе - важное доказательство.

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