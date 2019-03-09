Вупи Голдберг оказалась на грани смерти

"Эй, да, это я. Я здесь... Я встаю и двигаюсь. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке. Я не мертва. Так вот, что случилось: у меня была пневмония, и я была заражена. Пневмония в обоих легких, что означает там была жидкость...", - сказала Голдберг.