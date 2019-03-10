Маркус Рива невероятно сексуально поздравил женщин с 8 Марта

Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. Очередным таким фото певец решил поздравить женщим в Международный женский день.
Певец опубликовал фотографию, на которой он лежит на кровати полностью обнаженный.
Кадр вызвал бурю комментариев, десятки женщин стали расхваливать сексуальную фигуру Маркуса.
"Лучший подарок на праздник!", - написала одна из подписчиц.
Если сравнивать с предудущими публикациями, то эта определенно выбиласьв лидеры по количеству лайков.
Ранее Маркус Рива был отмечен престижной украинской наградой.