Маркус Рива невероятно сексуально поздравил женщин с 8 Марта

Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. Очередным таким фото певец решил поздравить женщим в Международный женский день.