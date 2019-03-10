Вс, 10.03.2019
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Маркус Рива невероятно сексуально поздравил женщин с 8 Марта

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Маркус Рива

ФОТО: https://www.instagram.com/markusriva

Музыкант и ведущий шоу X Faktors Маркус Рива может гордиться своей спортивной фигурой. Артист не стесняется регулярно публиковать фотографии, на которых можно разглядеть его подкаченный торс. Очередным таким фото певец решил поздравить женщим в Международный женский день.

Певец опубликовал фотографию, на которой он лежит на кровати полностью обнаженный. 

Кадр вызвал бурю комментариев, десятки женщин стали расхваливать сексуальную фигуру Маркуса.

"Лучший подарок на праздник!", - написала одна из подписчиц. 

Если сравнивать с предудущими публикациями, то эта определенно выбиласьв лидеры по количеству лайков. 

Ранее Маркус Рива был отмечен престижной украинской наградой.

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