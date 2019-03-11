Доходы Rīgas namu pārvaldnieks растут: в прошлом году заработан почти миллион

Оборот муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в прошлом году, по предварительным данным, составил 57,738 млн евро, что на 3,9% больше, чем в 2017 году, а прибыль выросла на 35,2% и составила 933 657 евро.
Поступления домоуправления в 2018 году составили 61,23 млн евро, расходы - 60,3 млн евро. По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 4,4%, расходы - на 4%.
Поступления от управления жилыми домами составили 69%, от запланированных ремонтных работ - 19%, от аварийных ремонтных работ - 4%, от полученных штрафов - 3%, от посреднических услуг - 2%, от платных услуг - 1%.
Ремонтные работы RNP в прошлом году провел в 3048 жилых домах на общую сумму 16,73 млн евро.
В конце прошлого года в управлении RNP находилось 4294 здания общей площадью 8,11 млн кв.м.
Оборот RNP в 2017 году составил 55,593 млн евро, прибыль - 690 тыс. евро.