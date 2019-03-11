Доходы Rīgas namu pārvaldnieks растут: в прошлом году заработан почти миллион

Оборот муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в прошлом году, по предварительным данным, составил 57,738 млн евро, что на 3,9% больше, чем в 2017 году, а прибыль выросла на 35,2% и составила 933 657 евро.