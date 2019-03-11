Пн, 11.03.2019
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Невероятно похудевшая Алла Пугачева в экстремальном мини произвела фурор
Вот это ножки!

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Алла Пугачева и Игорь Крутой на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Кремле

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

В московском Кремлевском дворце накануне прошел юбилейный концерт звезды российской эстрады Валерия Леонтьева, который в этом году отмечает свое 70-летие. Столь значимое событие не могли оставить без внимания его многочисленные коллеги по сцене, в том числе и Алла Борисовна Пугачева.

Когда Примадонна появилась в зале, собравшиеся приветствовала ее стоя, ну а очередной смелый образ 69-летней звезды произвел настоящий фурор!

Невероятно похудевшая за последнее время Пугачева предстала перед публикой в экстремальном мини-платье черного цвета с широким поясом, сапожках и кокетливой фуражке в тон и ярко-красном удлиненном пиджаке.

Стильно, молодежно, эффектно! Только худеть, наверное, больше уже не надо. Как думаете?..

Алла Пугачева на концерте Валерия Леонтьева в Кремле

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Алла Пугачева на концерте Валерия Леонтьева в Кремле

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

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