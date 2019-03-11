Невероятно похудевшая Алла Пугачева в экстремальном мини произвела фурор

В московском Кремлевском дворце накануне прошел юбилейный концерт звезды российской эстрады Валерия Леонтьева, который в этом году отмечает свое 70-летие. Столь значимое событие не могли оставить без внимания его многочисленные коллеги по сцене, в том числе и Алла Борисовна Пугачева.