Снежная лавина на самой высокой горе Великобритании: три человека погибли

На самой высокой горе Шотландии и всей Великобритании Бин-Невиса во вторник сошла снежная лавина, в результате чего погибли три человека, один ранен, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Изначально полиция сообщила, что погибли два альпиниста и ранены еще два, но затем уточнила их число, когда один из раненых скончался. Второй раненый воздушным транспортом был перевезен в больницу Глазко.
Вскоре после лавины спасатели были вызваны на вершину горы. Полиция сообщила, что туда отправилась группа альпинистов, местонахождение которых пока неизвестно.
В этот район направили вертолеты спасателей и санитарные самолеты, а шотландская полиция координировала операцию, в которой приняли участие и местные добровольные спасатели.
Бин-Невис - популярный туристический объект. В год эту гору посещают более 100 тысяч человек, свидетельствуют данный туристического сайта Visit Scotland.