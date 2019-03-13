Ср, 13.03.2019
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Снежная лавина на самой высокой горе Великобритании: три человека погибли

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ФОТО: AP/Scanpix

На самой высокой горе Шотландии и всей Великобритании Бин-Невиса во вторник сошла снежная лавина, в результате чего погибли три человека, один ранен, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Изначально полиция сообщила, что погибли два альпиниста и ранены еще два, но затем уточнила их число, когда один из раненых скончался. Второй раненый воздушным транспортом был перевезен в больницу Глазко.

Вскоре после лавины спасатели были вызваны на вершину горы. Полиция сообщила, что туда отправилась группа альпинистов, местонахождение которых пока неизвестно.

В этот район направили вертолеты спасателей и санитарные самолеты, а шотландская полиция координировала операцию, в которой приняли участие и местные добровольные спасатели.

Бин-Невис - популярный туристический объект. В год эту гору посещают более 100 тысяч человек, свидетельствуют данный туристического сайта Visit Scotland.

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