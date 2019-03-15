Звезде "Голоса" предложили спеть на частной вечеринке в нижнем белье

Исполнительница призналась, что ее пригласили выступить на закрытой вечеринке и обещали 3 миллиона рублей (около 40 тысяч евро), если она выступит в нижнем белье. После отказа, гонорар вырос до 5 млн рублей (67 тысяч евро)