Звезде "Голоса" предложили спеть на частной вечеринке в нижнем белье

Участница третьего сезона шоу "Голос" Севиль Велиева рассказала, что некий известный российский олигарх ей сделал несколько предложений сомнительного характера. Об этом пишет Gazeta.ru.
Исполнительница призналась, что ее пригласили выступить на закрытой вечеринке и обещали 3 миллиона рублей (около 40 тысяч евро), если она выступит в нижнем белье. После отказа, гонорар вырос до 5 млн рублей (67 тысяч евро)
"Администратор огласила некие "дополнительные условия", мол, выступать нужно в закрытом кругу, и дресс-код нужно будет утвердить дополнительно. В разговоре выяснилось, что это нижнее белье",- приводит ее слова издание StarHit.ru.
Велиева утверждает, что после отказа администратор нашел другую популярную певицу.
"Это личный выбор каждого. Бывают разные площадки, с разными людьми. Но, что делать, когда к тебе обращаются, как к "поющим трусам"? Они в своем уме вообще?" - подчеркнула исполнительница.
Севиль Велиева - певица из Симферополя. Участница третьего сезона шоу "Голос". Наставниками девушки были Дима Билан и Леонид Агутин.