Сколько получают Илзе и Янис, или Разница в зарплате женщин и мужчин
Несмотря на то, что в вопросах гендерного равенства Латвия находится на высоком уровне, исследования показывают, что разница в оплате труда все еще существует. Мужчины зарабатывают в среднем на 10% больше, чем женщины на эквивалентных должностях, заключает CV-Online, изучив долгосрочные тенденции оплаты труда сотрудников в базе данных окладов Algas.lv.
По сравнению со статистикой четырехлетней давности достигнут определенный прогресс, так как в 2015 году исследование Eurobarometer показало, что латвийские женщины получали заработную плату на 15% меньше, чем мужчины.
В целом в балтийских странах ситуация примерно одинаковая: на тех же должностях, что и мужчины, женщины в Литве заробатывают на 11% меньше, в Латвии - на 10%, в Эстонии - на 9%.
Сравнение проводилось на основании идентичных факторов - эквивалентной должности, рабочей нагрузки, опыта сотрудников, уровня образования и навыков.
При анализе совокупных данных о разнице в оплате труда важным фактором является выбор профессии и сферы деятельности.
"Женщины по-прежнему отдают предпочтение работе, которая может обеспечить баланс между семьей и личной жизнью, что влияет как на заработную плату, так и на перспективы карьерного роста.
Однако следует признать, что работодатели все чаще пытаются поощрять разнообразие на рабочем месте, а также создавать женщинам подходящие условия для обеспечения равных карьерных возможностей и мотивации для возвращения на работу после отпуска по уходу за ребенком как можно скорее", - говорит Криста Розиня, менеджер по маркетингу и коммуникациям CV-Online Latvia.
Уровень занятости женщин в Европейском союзе (ЕС) составляет около 66,5%, а в Латвии - около 72%.
По данным Евростата (Eurostat), за последнее десятилетие занятость женщин в ЕС увеличилась на 6%.
Наименьший гендерный разрыв в сфере занятости наблюдается в Литве - там всего лишь на 1% меньше работающих женщин, а самая большая разница - на Мальте, где на рынке труда женщин на 24% меньше.
В Латвии гендерный разрыв на рынке труда составляет 4%.