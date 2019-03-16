Сколько получают Илзе и Янис, или Разница в зарплате женщин и мужчин

По сравнению со статистикой четырехлетней давности достигнут определенный прогресс, так как в 2015 году исследование Eurobarometer показало, что латвийские женщины получали заработную плату на 15% меньше, чем мужчины.

В целом в балтийских странах ситуация примерно одинаковая: на тех же должностях, что и мужчины, женщины в Литве заробатывают на 11% меньше, в Латвии - на 10%, в Эстонии - на 9%.

Сравнение проводилось на основании идентичных факторов - эквивалентной должности, рабочей нагрузки, опыта сотрудников, уровня образования и навыков.

При анализе совокупных данных о разнице в оплате труда важным фактором является выбор профессии и сферы деятельности.

"Женщины по-прежнему отдают предпочтение работе, которая может обеспечить баланс между семьей и личной жизнью, что влияет как на заработную плату, так и на перспективы карьерного роста.

Однако следует признать, что работодатели все чаще пытаются поощрять разнообразие на рабочем месте, а также создавать женщинам подходящие условия для обеспечения равных карьерных возможностей и мотивации для возвращения на работу после отпуска по уходу за ребенком как можно скорее", - говорит Криста Розиня, менеджер по маркетингу и коммуникациям CV-Online Latvia.

Уровень занятости женщин в Европейском союзе (ЕС) составляет около 66,5%, а в Латвии - около 72%.

По данным Евростата (Eurostat), за последнее десятилетие занятость женщин в ЕС увеличилась на 6%.

Наименьший гендерный разрыв в сфере занятости наблюдается в Литве - там всего лишь на 1% меньше работающих женщин, а самая большая разница - на Мальте, где на рынке труда женщин на 24% меньше.