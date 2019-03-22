На рынке труда Латвии - риск перегрева. Экономисты призвали думать о завтра

В прошлом году Центральное статистическое управление сообщило, что средняя зарплата "на бумаге" превысила границу 1000 евро. По оценкам Министерства финансов, при нынешних темпах роста уже в следующем году средняя заработная плата может составить 1128 евро до налогообложения.

Представительница Совета по фискальной дисциплине Даце Калсоне указала порталу TVNET, что на сегодняшнем рынке труда чувствуется "нагрев", но есть риск перегрева.

"В настоящее время на рынке труда есть довольно интересные показатели, так как уровень занятости на сегодняшний день очень высок (70% людей). Точно также безработица достигла исторически низкого уровня, у нас много вакансий. Такие данные можно рассматривать по-разному - с одной стороны это не плохо, однако, демонстрирует "нагрев" этого рынка труда", указывает Калсоне.

Она считает, что на данный момент нельзя говорить о возможном новом кризисе, хотя есть отдельные тенденции, которые можно было наблюдать и в 2006-2007 годах.

Калсоне также напоминает, что экономика циклична, и после каждого экономического скачка можно ожидать падение.

"Нам нужно научиться видеть, что экономика циклична. Есть хорошие времена, но в этот период необходимо думать о более трудных днях. Мы не можем сейчас говорить о кризисе, но должны позаботиться о том, чтобы государство и население имели некоторые резервы.

Жители Латвии не готовятся к более трудным временам, и это не очень хорошо", - говорит Калсоне.

Экономист Банка Латвии Мартиньш Битанс в своем анализе выражает аналогичную точку зрения, подчеркивая, что основы торможения будущего заложены уже сегодня.

"Показатели экономического роста продолжают радовать: прирост внутреннего валового продукта (ВВП) в прошлом году на 5% превысил изначальные прогнозы, рост заработной платы в прошлом году был самым быстрым в посткризисный период, безработица продолжает снижаться уже девятый год подряд.

Однако именно в такой момент, когда кажется, что все замечательно, закладываются основы торможения в будущем", - указывает Битанс.

Он обращает внимание на тот факт, что производительность отстала от роста заработной платы в течение значительного периода времени. Такая ситуация не может продолжаться долго, так как с течением времени снизится либо рентабельность компаний, либо конкурентоспособность компаний на мировом рынке.

Это, в свою очередь, тормозит экспорт и рост народного хозяйства в целом.

Также экономист отмечает, что рост Латвии во многом связан с темпами роста всей Европы.

"Исторически почти всегда так складывалось, что с замедлением роста в Европе, темпы роста экономической активности в Латвии также снижались.

Таким образом, охлаждение европейской экономики, которое наблюдается в настоящее время, может иметь последствия в Латвии.

Кроме того, ближайшие перспективы Европы не особенно благоприятны: согласно новым прогнозам Центрального европейского банка, в этом году рост в еврозоне может составить всего 1,1% вместо прогнозируемых 1,7%", - указывает Битанс.