На рынке труда Латвии - риск перегрева. Экономисты призвали думать о завтра

На латвийском рынке труда ощущается некоторое потепление, но существует риск перегрева. Что это значит? Стремительно вырос уровень доходов жителей. Кроме того, как отмечают экономисты, уровень доходов стал значительно выше производительности.
В прошлом году Центральное статистическое управление сообщило, что средняя зарплата "на бумаге" превысила границу 1000 евро. По оценкам Министерства финансов, при нынешних темпах роста уже в следующем году средняя заработная плата может составить 1128 евро до налогообложения.
Представительница Совета по фискальной дисциплине Даце Калсоне указала порталу TVNET, что на сегодняшнем рынке труда чувствуется "нагрев", но есть риск перегрева.
"В настоящее время на рынке труда есть довольно интересные показатели, так как уровень занятости на сегодняшний день очень высок (70% людей). Точно также безработица достигла исторически низкого уровня, у нас много вакансий. Такие данные можно рассматривать по-разному - с одной стороны это не плохо, однако, демонстрирует "нагрев" этого рынка труда", указывает Калсоне.
Она считает, что на данный момент нельзя говорить о возможном новом кризисе, хотя есть отдельные тенденции, которые можно было наблюдать и в 2006-2007 годах.
Калсоне также напоминает, что экономика циклична, и после каждого экономического скачка можно ожидать падение.
"Нам нужно научиться видеть, что экономика циклична. Есть хорошие времена, но в этот период необходимо думать о более трудных днях. Мы не можем сейчас говорить о кризисе, но должны позаботиться о том, чтобы государство и население имели некоторые резервы.
Жители Латвии не готовятся к более трудным временам, и это не очень хорошо", - говорит Калсоне.
Экономист Банка Латвии Мартиньш Битанс в своем анализе выражает аналогичную точку зрения, подчеркивая, что основы торможения будущего заложены уже сегодня.
"Показатели экономического роста продолжают радовать: прирост внутреннего валового продукта (ВВП) в прошлом году на 5% превысил изначальные прогнозы, рост заработной платы в прошлом году был самым быстрым в посткризисный период, безработица продолжает снижаться уже девятый год подряд.
Однако именно в такой момент, когда кажется, что все замечательно, закладываются основы торможения в будущем", - указывает Битанс.
Он обращает внимание на тот факт, что производительность отстала от роста заработной платы в течение значительного периода времени. Такая ситуация не может продолжаться долго, так как с течением времени снизится либо рентабельность компаний, либо конкурентоспособность компаний на мировом рынке.
Это, в свою очередь, тормозит экспорт и рост народного хозяйства в целом.
Также экономист отмечает, что рост Латвии во многом связан с темпами роста всей Европы.
"Исторически почти всегда так складывалось, что с замедлением роста в Европе, темпы роста экономической активности в Латвии также снижались.
Таким образом, охлаждение европейской экономики, которое наблюдается в настоящее время, может иметь последствия в Латвии.
Кроме того, ближайшие перспективы Европы не особенно благоприятны: согласно новым прогнозам Центрального европейского банка, в этом году рост в еврозоне может составить всего 1,1% вместо прогнозируемых 1,7%", - указывает Битанс.
Экономист приходит к выводу, что в таких обстоятельствах было бы беспрецедентным событием, если бы Латвии удалось сохранить 5%-й темп роста, достигнутый в текущем году.
Битанс считает, в настоящее время у Латвии нет объективных оснований для глубокого экономического кризиса, однако, жителям необходимо стараться готовить более крепкую "подушку безопасности" - больше копить.
В Латвии до сих пор жители и предприятия от каждого полученного евро экономят меньше, а тратят больше, чем в среднем по Европе. Таким образом, "подушка безопасности", которая помогла бы преодолеть этап более низкого экономического роста, в Латвии намного меньше.
"Нет оснований заверять, что хозяйства в Латвии не могут делать накопления, так как уровень дохода ниже, чем в других странах Европы – накопления жителей с самым высоким уровнем дохода в Латвии значительно меньше, чем у жителей с самым низким уровнем дохода в Европе.
Очевидно, что такое небрежное отношение к сбережениям не связано напрямую с уровнем личных доходов, а скорее с тем, что большая часть общества хочет жить "здесь и сейчас", абсолютно не думая о завтрашнем дне”, - пишет Битанс.
Эксперты указывают, что экономика Латвии соприкасается и с другими факторами риска, а именно - с внешними факторами. Латвии необходимо учитывать слабые результаты во внешней торговле и более низкую внешнюю востребованность.
Также свое влияние на экономику нашей страны может иметь неопределенность с Brexit. Неспособность добиться достаточного прогресса в выполнении рекомендаций Moneyval также может вызвать неприятные последствия.
Экономисты отмечают, что латвийское правительство и население должны подумать о создании "подушки безопасности" - в настоящее время "Латвия живет в долг", о чем свидетельствует дефицит бюджета.