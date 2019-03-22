Пт, 22.03.2019
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Названы кроссовки, которые никогда не выйдут из моды
Вне времени!

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ФОТО: скриншот instagram.com/af1gallery

Издание Highsnobiety опубликовало список 10 недорогих моделей кроссовок, которые, по мнению стилистов, никогда не выйдут из моды.

Безоговорочным лидером признана модель Nike Air Force 1, которую можно купить в абсолютно любом фирменном магазине бренда примерно за 75 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Второе место стилисты присудили классическим кедам Vans Old Skool с дизайном "вне времени". Они доступны по цене около 70 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#vans #oldskool

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На третьей строчке - белые кеды adidas Originals Stan Smith, представленные во множестве вариантов расцветки и материалов. Цена базовой модели - чуть более 80 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Далее в списке следуют Reebok Classic Club C 85 (средняя цена - 55 евро), adidas Originals Samba (около 100 евро), New Balance 574 (от 55 евро) и PUMA Suede (80 евро).

Завершают десятку "вечно модных" бюджетные Converse One Star Skate, adidas Originals Gazelle и кроссовки в стиле ugly shoes ("уродливые ботинки") New Balance 990v4 Made in US.

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