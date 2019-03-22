Названы кроссовки, которые никогда не выйдут из моды
Издание Highsnobiety опубликовало список 10 недорогих моделей кроссовок, которые, по мнению стилистов, никогда не выйдут из моды.
Безоговорочным лидером признана модель Nike Air Force 1, которую можно купить в абсолютно любом фирменном магазине бренда примерно за 75 евро.
Второе место стилисты присудили классическим кедам Vans Old Skool с дизайном "вне времени". Они доступны по цене около 70 евро.
На третьей строчке - белые кеды adidas Originals Stan Smith, представленные во множестве вариантов расцветки и материалов. Цена базовой модели - чуть более 80 евро.
Далее в списке следуют Reebok Classic Club C 85 (средняя цена - 55 евро), adidas Originals Samba (около 100 евро), New Balance 574 (от 55 евро) и PUMA Suede (80 евро).
Завершают десятку "вечно модных" бюджетные Converse One Star Skate, adidas Originals Gazelle и кроссовки в стиле ugly shoes ("уродливые ботинки") New Balance 990v4 Made in US.