Одноногая певица и модель из Даугавпилса - Виктория Модеста. Кто она?

Настоящая фамилия Виктории - Москалева. Псевдоним Виктория Модеста громко прозвучал в 2014 году, когда ее клип Prototype показал британский телеканал Channel 4.

В нем девушка позиционировала себя как первая бионическая певица. У нее действительно ампутирована нога, но она это превратила в свою "фишку".

Певица родилась в Даугавпилсе в 1988 году. При рождении она получила вывих бедра, а последующие многочисленные операции не принесли успеха.

В возрасте 11 лет Виктория с семьей переехала в Лондон. Там девушка занялась вокалом, позже стала принимать участие в модных показах. В 2007 году артистка приняла решение ампутировать ногу, заменив ее гламурными протезами. Это стало настоящим успехом!

Виктория принимала участие в показах Недели моды в Милане, стала лицом Samsung и Vodafone. Участвовала в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Лондоне.

В 2017 году она снялась в популярном фантастическом сериале "Киллджойс" (Killjoys), где сыграла практически саму себя - бионически измененного персонажа Нико.

"Киллджойс" - это канадский телесериал о космических приключениях в далеком будущем. Увидеть Викторию можно во второй серии третьего сезона. По сюжету, она - злой гений, который мстит людям за превращение отдельных личностей в модифицированных существ. При этом для ее героини был взят сценический образ певицы, с которым она продолжает покорять мир. Все протезы девушки идеально вписались в канву повествования.

👽🙌🏻🖤 @killjoys @spacechannel #bionicpopartist wearing @iimuahii @natachamarro @thealternativelimbproject A post shared by VIKTORIA | MODESTA (@viktoriamodesta) on Jul 4, 2017 at 11:31am PDT

Сейчас Виктория живет в Лос-Анджелесе. Творчество девушки соединяет в себе музыку, боди-арт, скульптурную технологию и потустороннее повествование, впервые представленное в ее вирусном хите Prototype.

Ее отчетливо элегантный и футуристический характер привлекает внимание многих мировых изданий о моде и искусстве. Виктория становится участницей выставок и героиней документальных фильмов.