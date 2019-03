Cigarettes After Sex дадут концерт в Риге

Cigarettes After Sex

11 июня на сцене концертного зала Palladium выступит американская ambient pop группа Cigarettes After Sex. После феноменального успеха их трека Nothing's Gonna Hurt You Baby, который привлек внимание миллионов людей в Европе, Азии, США, группа практически не прекращает давать концерты по всему миру. Сегодня критики называют Cigarettes After Sex одной из самых интересных групп данного жанра.