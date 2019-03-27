Cigarettes After Sex дадут концерт в Риге

11 июня на сцене концертного зала Palladium выступит американская ambient pop группа Cigarettes After Sex. После феноменального успеха их трека Nothing's Gonna Hurt You Baby, который привлек внимание миллионов людей в Европе, Азии, США, группа практически не прекращает давать концерты по всему миру. Сегодня критики называют Cigarettes After Sex одной из самых интересных групп данного жанра.
Cigarettes After Sex завоевали всемирную популярность благодаря своему уникальному звучанию и откровенным, а иногда и провокационно интимным текстам.
Их музыка мгновенно пленяет, уводя в мир романтических мечтаний, где грань между сном и явью оказывается размытой. Лидер группы Грег Гонзалес исполняет каждую песню так, как будто шепчет ее на ухо, приоткрывая перед слушателем душу.
Музыка Cigarettes After Sex не только вызывает сильнейшее чувство эйфории, но и каким-то непостижимым образом погружает в визуально насыщенную, ностальгическую атмосферу, свойственную только очень романтическому кино.
Именно благодаря этим уникальным качествам, любовные песни "Cigarettes After Sex" нашли отклик в сердцах миллионов слушателей по всему миру, и превратили их в преданных поклонников группы.
После феноменального успеха песни Nothing's Gonna Hurt You Baby, которая приобрела вирусную популярность на YouTube, создатель, вокалист и гитарист Cigarettes After Sex Грег Гонзалес захотел спроецировать свое мировоззрение на большой экран, на более "широкий холст".
Однако, он отверг обычные студийные маршруты для своей группы, в которую входят также Рэнди Миллер (бас) и Джейкоб Томски (ударные).
Команда записала свой одноименный дебютный альбом в течение удивительно короткого трехдневного периода на скромной репетиционной площадке в Бруклине.
Именно эта сдержанная интенсивность и совершенное единство музыкального пейзажа и лирики породили незабываемое звучание Cigarettes After Sex, которое удерживает слушателя, заставляя погружаться в любовь и возвращаться к их музыке вновь и вновь.