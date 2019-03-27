Cigarettes After Sex дадут концерт в Риге

Cigarettes After Sex завоевали всемирную популярность благодаря своему уникальному звучанию и откровенным, а иногда и провокационно интимным текстам.

Их музыка мгновенно пленяет, уводя в мир романтических мечтаний, где грань между сном и явью оказывается размытой. Лидер группы Грег Гонзалес исполняет каждую песню так, как будто шепчет ее на ухо, приоткрывая перед слушателем душу.

Cigarettes After Sex ФОТО: Пресс-фото

Музыка Cigarettes After Sex не только вызывает сильнейшее чувство эйфории, но и каким-то непостижимым образом погружает в визуально насыщенную, ностальгическую атмосферу, свойственную только очень романтическому кино.

Именно благодаря этим уникальным качествам, любовные песни "Cigarettes After Sex" нашли отклик в сердцах миллионов слушателей по всему миру, и превратили их в преданных поклонников группы.

Cigarettes After Sex ФОТО: Пресс-фото

После феноменального успеха песни Nothing's Gonna Hurt You Baby, которая приобрела вирусную популярность на YouTube, создатель, вокалист и гитарист Cigarettes After Sex Грег Гонзалес захотел спроецировать свое мировоззрение на большой экран, на более "широкий холст".

Однако, он отверг обычные студийные маршруты для своей группы, в которую входят также Рэнди Миллер (бас) и Джейкоб Томски (ударные).

Команда записала свой одноименный дебютный альбом в течение удивительно короткого трехдневного периода на скромной репетиционной площадке в Бруклине.