Объем активов латвийских банков за год уменьшился почти на 20%

Наибольшее уменьшение активов среди банков-членов ассоциации было у "Expobank" - в 2,8 раза или на 145,482 млн евро до 82,234 млн евро.

Крупнейшим по объему активов остается "Swedbank" - 5,9 млрд евро, что на 10,7% или 569,016 млн евро больше, чем в 2017 году.

Вторым по величине банком Латвии в конце прошлого года был "Luminor Bank" - его активы составляли 4,832 млрд евро, что на 2,3% или 111,709 млн евро меньше 2017 года. Третьим по размеру активов был "SEB banka" - 3,744 млрд евро, что на 0,5% или 18,552 млн евро больше 2017 года.

Активы в прошлом году выросли у "Swedbank" и "SEB banka", а также у филиала "OP Corporate Bank" - на 82,9% и "Rigensis Bank" - на 57,6%.

Уменьшился в прошлом году размер активов у "Luminor Bank" и "Expobank", а также у банка "Citadele" - на 10,4%, "PNB banka" (ранее "Norvik banka") - на 27,7%, "BlueOrange Bank" - на 24,2%, филиала "Danske Bank" - на 35,7%, "Regionala investiciju banka" - на 22,9%, "Baltic International Bank" - на 6%, "PrivatBank" - на 9,7%, "Meridian Trade Bank" - на 28,1%, "LPB Bank" - на 15,9%, "Signet Bank" - на 18,6%.

У ассоциации нет данных о "Rietumu banka", который не является ее членом. Согласно опубликованным банком данным, его активы в прошлом году уменьшились на 48,4% и в конце 2018 года составляли 1,546 млрд евро.