Пт, 29.03.2019
Буду играть до тех пор, пока смогу приносить пользу команде. С тех пор, как я вернулся на лёд, я не пропустил ни одной игры и тренировки.
Лаурис Дарзиньш, хоккеист

Концерты на этой неделе: Баста, Лайма Вайкуле, Кровосток и Grivina

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ФОТО: пресс-фото, коллаж Русский TVNET

Русский TVNET предлагает краткий обзор предстоящих музыкальных мероприятий, которые стоит посетить на этих выходных. 

Концерт рэп-исполнителя Басты

29 марта, Арена Рига

Настоящее имя исполнителя — Василий Вакуленко. Также известен под сценическими именами Ноггано и N1NT3ND0. В своём творческом объединении "Газгольдер" он выступает как музыкант, артист, режиссер, продюсер и создатель собственной линии одежды. Сегодня Баста собирает самые большие концертные залы.

Василий Вакуленко (Баста)

ФОТО: Пресс-фото

Юбилейный вечер Лаймы Вайкуле

30 марта, Арена Рига

Большой концерт Лаймы Вайкуле, посвященный ее юбилею. "То, что мы подготовили, поразит всех!", - обещает певица. Янис Стибелис, Лаурис Рейникс и группа DaGamba - станут гостями на юбилейном вечере. 

Лайма Вайкуле и Freedom Ballet

ФОТО: Пресс-фото

Гангста-рэп от группы "Кровосток"

30 марта, Studio 69

В Риге группа отметит 15-летие альбома "Река крови". Появившаяся в 2004 году группа "Кровосток" быстро набрала популярность благодаря вызывающим текстам и неординарной подаче материала, пародирующего стиль гангста-рэп. Исполнители неоднократно подчеркивали, что их сценические образы бандитов являются собирательными и навеяны культурой 1990-х.

"Кровосток"

ФОТО: Пресс-фото

Танцевальная российская сенсация - Grivina 

30 марта, First Mir

Grivina (наст. имя - Дарья Гривина) российская поп-певица. Самая известная её песня — "Я хочу", в феврале 2018 года достигла 1-го места в российском iTunes. Grivina выпустила два альбома на лейбле Warner Music Russia.

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