Концерты на этой неделе: Баста, Лайма Вайкуле, Кровосток и Grivina

Русский TVNET предлагает краткий обзор предстоящих музыкальных мероприятий, которые стоит посетить на этих выходных.
Концерт рэп-исполнителя Басты
29 марта, Арена Рига
Настоящее имя исполнителя — Василий Вакуленко. Также известен под сценическими именами Ноггано и N1NT3ND0. В своём творческом объединении "Газгольдер" он выступает как музыкант, артист, режиссер, продюсер и создатель собственной линии одежды. Сегодня Баста собирает самые большие концертные залы.
Юбилейный вечер Лаймы Вайкуле
30 марта, Арена Рига
Большой концерт Лаймы Вайкуле, посвященный ее юбилею. "То, что мы подготовили, поразит всех!", - обещает певица. Янис Стибелис, Лаурис Рейникс и группа DaGamba - станут гостями на юбилейном вечере.
Гангста-рэп от группы "Кровосток"
30 марта, Studio 69
В Риге группа отметит 15-летие альбома "Река крови". Появившаяся в 2004 году группа "Кровосток" быстро набрала популярность благодаря вызывающим текстам и неординарной подаче материала, пародирующего стиль гангста-рэп. Исполнители неоднократно подчеркивали, что их сценические образы бандитов являются собирательными и навеяны культурой 1990-х.
Танцевальная российская сенсация - Grivina
30 марта, First Mir
Grivina (наст. имя - Дарья Гривина) российская поп-певица. Самая известная её песня — "Я хочу", в феврале 2018 года достигла 1-го места в российском iTunes. Grivina выпустила два альбома на лейбле Warner Music Russia.