Племянника Аллы Пугачевой сбила машина

"Влад попал в больницу... Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог. После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой", - сказал приятель Пугачева журналистам.