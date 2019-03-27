Племянника Аллы Пугачевой сбила машина

33-летнего племянника Аллы Пугачевой Влада Пугачева сбила машина. Известно, что несчастный случай произошел в Рязанской области, где мужчина проживает последние полгода. Об этом пишет издание StarHit.ru.
"Влад попал в больницу... Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог. После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой", - сказал приятель Пугачева журналистам.
Известно, что мужчина нигде не работает, а живет лишь на те деньги, которые получает от сдачи в аренду однокомнатной и двухкомнатной квартир в Москве, доставшихся ему от отца и были подарены Аллой Борисовной.
Влад также получает пенсию как инвалид второй группы. Своего сына он не видел уже четыре года.
У Влада Пугачева новая возлюбленная — Юлия Побединская, у которой он сейчас и живет.
"С Юлей обрел настоящее счастье... Это моя последняя пристань.
Ей не нужны деньги — ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я — ее. А с тетей давно не общаюсь.
Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. После ЧП отделался легким испугом и парой синяков", - рассказывает он.
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