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Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

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Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/LETA

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

"В джунглях может быть только один король. Только один",  написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Напомним, что утром 26 марта ирландец Конор Макгрегор в своём Twitter объявил о завершении карьеры в ММА. 

"Привет, ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. С меня Пина колада, парни!", - написал Макгрегор.

Правда ли это, или очередной перформанс от ирландца пока непонятно, но он уже вызвал шквал неоднозначных комментариев в социальных сетях. Многие поклонники ММА сомневаются в том, что Макгрегор заявил в это всерьёз.

Галерея: Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора

Напомним, что 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в рамках турнира UFC 229, заставив сдаться в четвёртом раунде. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор - на полгода.

30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. На счету Нурмагомедова серия из 27 побед и ни одного поражения.

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