Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.
There can be only one king in the jungle.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019
Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0
"В джунглях может быть только один король. Только один", написал Нурмагомедов в своём Twitter.
Напомним, что утром 26 марта ирландец Конор Макгрегор в своём Twitter объявил о завершении карьеры в ММА.
"Привет, ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. С меня Пина колада, парни!", - написал Макгрегор.
Правда ли это, или очередной перформанс от ирландца пока непонятно, но он уже вызвал шквал неоднозначных комментариев в социальных сетях. Многие поклонники ММА сомневаются в том, что Макгрегор заявил в это всерьёз.
Галерея: Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора
Напомним, что 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в рамках турнира UFC 229, заставив сдаться в четвёртом раунде. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор - на полгода.
30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. На счету Нурмагомедова серия из 27 побед и ни одного поражения.