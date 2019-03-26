Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019

"В джунглях может быть только один король. Только один", написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Напомним, что утром 26 марта ирландец Конор Макгрегор в своём Twitter объявил о завершении карьеры в ММА.

"Привет, ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. С меня Пина колада, парни!", - написал Макгрегор.

Правда ли это, или очередной перформанс от ирландца пока непонятно, но он уже вызвал шквал неоднозначных комментариев в социальных сетях. Многие поклонники ММА сомневаются в том, что Макгрегор заявил в это всерьёз.

Галерея: Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора

Напомним, что 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в рамках турнира UFC 229, заставив сдаться в четвёртом раунде. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор - на полгода.