Ср, 27.03.2019
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Солистку "Фабрики" Сашу Савельеву поздравляют с рождением первенца
Вес крохи всего 2 кг!

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ФОТО: скриншот instagram.com/sasha_savelieva

В конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что российская певица Александра Савельева ждет первенца. Сама солистка группы "Фабрика" не распространялась по этому поводу, однако ее поклонники не переставали находить доказательства своей правоты. И вот сегодня, 27 марта, российские СМИ сообщили, что Савельева стала мамой.

Слухи о предполагаемой беременности исполнительницы появились в декабре прошлого года. Никакого официального подтверждения за этим не последовало, однако некоторое время назад подруга Савельевой - дизайнер Мария Рублева - написала в своем Instagram, что они с Сашей выбирают обои для детской комнаты.

Сегодня же, 27 марта, издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына в московском перинатальном центре "Мать и дитя".

По словам инсайдеров, малыш появился на свет с небольшим весом - всего 2 килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.

По данным журналистов, Савельева отказывается давать какие-либо комментарии относительно этой новости.

Добавим, что новорожденный малыш стал первым общим ребенком Александры и ее супруга - актера Кирилла Сафонова. Они прожили в браке восемь лет, но лишь сейчас смогли стать родителями. Сафонов также воспитывает взрослую дочь от первого брака, которая живет в США.

"Это огромное счастье! Для Кирилла это второй ребенок, для Саши - первый.

Уверена, что это событие еще больше сплотит и без того крепкую семью. Желаю молодым родителям крепкого здоровья, а маме и малышу - сладких ночей",

- сказала "СтарХиту" модель и телеведущая Елена Кулецкая.

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В надежных руках спокойно🙏🏻❤️

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