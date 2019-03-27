Солистку "Фабрики" Сашу Савельеву поздравляют с рождением первенца

Слухи о предполагаемой беременности исполнительницы появились в декабре прошлого года. Никакого официального подтверждения за этим не последовало, однако некоторое время назад подруга Савельевой - дизайнер Мария Рублева - написала в своем Instagram, что они с Сашей выбирают обои для детской комнаты.

Сегодня же, 27 марта, издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына в московском перинатальном центре "Мать и дитя".

По словам инсайдеров, малыш появился на свет с небольшим весом - всего 2 килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.

По данным журналистов, Савельева отказывается давать какие-либо комментарии относительно этой новости.

Добавим, что новорожденный малыш стал первым общим ребенком Александры и ее супруга - актера Кирилла Сафонова. Они прожили в браке восемь лет, но лишь сейчас смогли стать родителями. Сафонов также воспитывает взрослую дочь от первого брака, которая живет в США.

"Это огромное счастье! Для Кирилла это второй ребенок, для Саши - первый.

Уверена, что это событие еще больше сплотит и без того крепкую семью. Желаю молодым родителям крепкого здоровья, а маме и малышу - сладких ночей",