Латвийские звезды призывают поддержать Докторов-клоунов и надеть нос

В рамках кампании любой желающий может приобрести красный клоунский нос, сфотографироваться и выложить этот снимок в своих соцсетях.

Все средства в качестве пожертвования будут направлены на то, чтобы Доктора-клоуны могли и дальше оказывать помощь и поддержку детям в больницах по всей Латвии.

К первоапрельской акции уже присоединились актёры, спортсмены, журналисты, ведущие тв-программ, музыканты – Яков Рафальсон, Вероника Плотникова, Татьяна Лукашенкова, Дана Бьорк, Интарс Бусулис, Ренарс Зелтиньш, Каспарс Земитис, Олег Сорокин, баскетбольная команда ВЕФ Рига, Ксения Соловьева и другие.

"Чтобы как можно больше людей узнали о работе Докторов-клоунов в латвийских больницах, каждый из нас может выразить свою поддержку. Сделать это можно совсем просто - надеть красный клоунский нос, сфотографироваться и выложить снимок в своих соцсетях, добавив хештег #smaidsradasmaidu. Помоги Докторам-клоунам быть там, где их ждут! Надень нос и подари улыбку своим близким и детям в больницах!" - призывает Ксения Соловьева, ведущая групп поддержки родителей Mamkafe/Contact.

"Один из наших приоритетов – это оказание поддержки детям и взрослым, всем, попавшим в сложную ситуацию. Доктора-клоуны уже много лет являются нашими друзьями – нас объединяют общие ценности, сердечность и желание помогать.

Поэтому мы приняли решение участвовать в благотворительной акции, чтобы соединить тех, кому нужна помощь и тех, кто хочет сделать доброе дело и готов эту помощь оказать", – говорит руководительница по связам с общественностью Rimi Latvija Даце Прейса.

Красный носы Докторов-клоунов можно приобрести в магазинах сети "Rimi" (Hyper и Super) по всей Латвии до 29 апреля. Пожертвования принимаются также и в специальные коробочки, размещённые во всех магазинах "Rimi" и "Supernetto".

Все средства, пожертвованные во время кампании, будут направлены на поддержку ежедневной работы Докторов-клоунов в латвийских больницах, где уже на протяжении шести лет они приносят радость, тепло и заботу маленьким пациентам, их родителям и близким, а также медсёстрам и врачам.

"За все годы совместной работы Доктора-клоуны уже стали частью нашей большой команды. Они не только радуют и успокаивают взволнованных детей и их родителей, но и поднимают настроение персоналу больницы.

Часто в больнице можно увидеть, как Доктора-клоуны могут вызвать улыбку на серьезном лице врача или медсестры, постоянно находящимися под грузом огромной ответственности, – и эта улыбка потом порадует кого-то из маленьких пациентов.

Точно так же и с родителями – чем спокойней и позитивней настроены родители, тем лучше себя чувствует ребёнок, попавший в больницу. Спасибо Докторам-клоунам за радость, которую они вносят в наши рабочие дни!", – так о работе Докторов-клоунов отзывается главная медсестра Детской Клинической Университетской больницы Инита Стуре Стуриня.